عربي

الحريري: الحملات على السعودية تشكل خرقا لاستقرار المنطقة

الحريري: الحملات على السعودية تشكل خرقا لاستقرار المنطقة
رام الله - دنيا الوطن
أكد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، اليوم الأحد، تضامنه مع السعودية في مواجهة الحملات التي تستهدفها.

وقال الحريري: "إن المكانة التي تحتلها السعودية في المجتمعين العربي والدولي، تضعها في مصاف الدول المركزية المؤتمنة على استقرار المنطقة ونصرة القضايا العربية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وصرح أن الحملات التي تنال من السعودية تشكل خرقا للاستقرار ودعوة مرفوضة لجر المنطقة نحو المزيد من التطورات السلبية.

يذكر أن الحريري قد أعلن، يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 في خطوة غير متوقعة اتخذها خلال زيارته إلى السعودية، عن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية.

وهاجم الحريري حينها، بشدة في كلمة متلفزة ألقاها من الرياض وبثتها قناة (العربية)، كلا من إيران و"حزب الله"، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده، رفيق الحريري.

وعاد الحريري عن استقالته بعد وساطة فرنسية، وتم تكليفه برئاسة الحكومة لمرة ثالثة بعد أول انتخابات نيابية في لبنان منذ 9 سنوات.

ويتولى الحريري رئاسة الحكومة اللبنانية منذ كانون الاول/ديسمبر 2016، وشكل أول حكومة له عام 2009 استمرت حتى 2011.

أخبار ذات صلة

إعصار &#34;لبان&#34; يتحول إلى أمطار ورياح عاتية على اليمن

إعصار "لبان" يتحول إلى أمطار ورياح عاتية على اليمن

بعد الإمارات والبحرين.. اليمن وفلسطين تعلنان دعمهما للسعودية بقضية اختفاء خاشقجي

بعد الإمارات والبحرين.. اليمن وفلسطين تعلنان دعمهما للسعودية بقضية اختفاء خاشقجي

بيان مشترك لثلاث دولة أوربية بشأن اختفاء جمال خاشقجي

بيان مشترك لثلاث دولة أوربية بشأن اختفاء جمال خاشقجي

رسمياً.. السعودية ترد على تهديدات ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على المملكة

رسمياً.. السعودية ترد على تهديدات ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على المملكة

العاهل الأردني: لا بد من رفع الظلم عن الفلسطينيين وإقامة دولتهم الـمستقلة

العاهل الأردني: لا بد من رفع الظلم عن الفلسطينيين وإقامة دولتهم الـمستقلة

مسؤول سعودي يهدد: إذا تلقت المملكة أي إجراء سترد بأكبر منه

مسؤول سعودي يهدد: إذا تلقت المملكة أي إجراء سترد بأكبر منه

الإفراج عن رفيق (القذافي) خلال ثورة الفاتح... وإليك السبب

الإفراج عن رفيق (القذافي) خلال ثورة الفاتح... وإليك السبب

العاهل الأردني: لابد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة

العاهل الأردني: لابد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

فيديو: أبو العردات يعلن تضامن الشعبين الفلسطيني واللبناني مع اهالي الخان الاحمر

فيديو: أبو العردات يعلن تضامن الشعبين الفلسطيني واللبناني مع اهالي الخان الاحمر

مشروع قانون إسرائيلي يمنع الإفراج عن النائب العربي &#34;غطاس&#34;

مشروع قانون إسرائيلي يمنع الإفراج عن النائب العربي "غطاس"

الاحتلال يغلق مدرسة اللبن -الساوية بشكل كامل حتى إشعار آخر

الاحتلال يغلق مدرسة اللبن -الساوية بشكل كامل حتى إشعار آخر

مستوطنون يقطعون 100 شجرة زيتون في المغير شمال شرق رام الله

مستوطنون يقطعون 100 شجرة زيتون في المغير شمال شرق رام الله

&#34;الحكومة&#34;: اعلان حكومة الاحتلال إقامة مستوطنة بالخليل إعلان حرب جديدة

"الحكومة": اعلان حكومة الاحتلال إقامة مستوطنة بالخليل إعلان حرب جديدة

&#34;دنيا الوطن&#34; تنشر كشف المسافرين عبر (معبر رفح البري) غداً

"دنيا الوطن" تنشر كشف المسافرين عبر (معبر رفح البري) غداً

قيادي بالمنظمة: ملف المصالحة سيُطرح على طاولة المجلس المركزي

قيادي بالمنظمة: ملف المصالحة سيُطرح على طاولة المجلس المركزي

بحر: التشريعي سيد نفسه والرئيس عباس &#34;مغتصب للسلطة&#34;

بحر: التشريعي سيد نفسه والرئيس عباس "مغتصب للسلطة"

منوعات

مُنى هلا تنشر صُورتها بعد الاستحمام.. وهكذا ردّ مُتابعوها

مُنى هلا تنشر صُورتها بعد الاستحمام.. وهكذا ردّ مُتابعوها

أحمد الفيشاوي يفعلها ثانية.. ويقبل زوجته على السجادة الحمراء

أحمد الفيشاوي يفعلها ثانية.. ويقبل زوجته على السجادة الحمراء

تولاي هارون في أول ظهور بعد وفاة شقيقتها &#34;دينا&#34;: لن أربي ابنها &#34;كرم&#34;

تولاي هارون في أول ظهور بعد وفاة شقيقتها "دينا": لن أربي ابنها "كرم"

صديق تامر حسني يقلق جمهوره: حالته صعبة وسافر لأمريكا

صديق تامر حسني يقلق جمهوره: حالته صعبة وسافر لأمريكا

أنغام تتعرض للإغماء بعد صراخ هيستيري لحظة وصولها لجثمان شقيقتها &#34;غنوة&#34;

أنغام تتعرض للإغماء بعد صراخ هيستيري لحظة وصولها لجثمان شقيقتها "غنوة"

داعية سعودي يُحمّل المسلسلات مسؤولية تفشي الطلاق

داعية سعودي يُحمّل المسلسلات مسؤولية تفشي الطلاق

تعليقات قاسية على صورة لحليمة بولند كشفت ما يُخفيه &#34;الفوتوشوب&#34;

تعليقات قاسية على صورة لحليمة بولند كشفت ما يُخفيه "الفوتوشوب"

فيديو: ابنا كيت ميدلتون وتطاير تنورة الوصيفة يسرقون الأضواء في زفاف اوجيني

فيديو: ابنا كيت ميدلتون وتطاير تنورة الوصيفة يسرقون الأضواء في زفاف اوجيني

فيديو: موقف حزين جداً... نجل غنوة شقيقة أنغام لا يعلم بوفاة والدته

فيديو: موقف حزين جداً... نجل غنوة شقيقة أنغام لا يعلم بوفاة والدته

شاهد كيف تحاول &#34;ميريهان حسين&#34; تفادي دخول السجن بعد حكم الحبس العامين

شاهد كيف تحاول "ميريهان حسين" تفادي دخول السجن بعد حكم الحبس العامين

عربي

إعصار &#34;لبان&#34; يتحول إلى أمطار ورياح عاتية على اليمن

إعصار "لبان" يتحول إلى أمطار ورياح عاتية على اليمن

بيان مشترك لثلاث دولة أوربية بشأن اختفاء جمال خاشقجي

بيان مشترك لثلاث دولة أوربية بشأن اختفاء جمال خاشقجي

رسمياً.. السعودية ترد على تهديدات ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على المملكة

رسمياً.. السعودية ترد على تهديدات ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على المملكة

العاهل الأردني: لا بد من رفع الظلم عن الفلسطينيين وإقامة دولتهم الـمستقلة

العاهل الأردني: لا بد من رفع الظلم عن الفلسطينيين وإقامة دولتهم الـمستقلة