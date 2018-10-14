الحريري: الحملات على السعودية تشكل خرقا لاستقرار المنطقة

رام الله - دنيا الوطنأكد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، اليوم الأحد، تضامنه مع السعودية في مواجهة الحملات التي تستهدفها.وقال الحريري: "إن المكانة التي تحتلها السعودية في المجتمعين العربي والدولي، تضعها في مصاف الدول المركزية المؤتمنة على استقرار المنطقة ونصرة القضايا العربية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وصرح أن الحملات التي تنال من السعودية تشكل خرقا للاستقرار ودعوة مرفوضة لجر المنطقة نحو المزيد من التطورات السلبية.يذكر أن الحريري قد أعلن، يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 في خطوة غير متوقعة اتخذها خلال زيارته إلى السعودية، عن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية.وهاجم الحريري حينها، بشدة في كلمة متلفزة ألقاها من الرياض وبثتها قناة (العربية)، كلا من إيران و"حزب الله"، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده، رفيق الحريري.وعاد الحريري عن استقالته بعد وساطة فرنسية، وتم تكليفه برئاسة الحكومة لمرة ثالثة بعد أول انتخابات نيابية في لبنان منذ 9 سنوات.ويتولى الحريري رئاسة الحكومة اللبنانية منذ كانون الاول/ديسمبر 2016، وشكل أول حكومة له عام 2009 استمرت حتى 2011.