الاحتلال يغلق مدرسة اللبن -الساوية بشكل كامل حتى إشعار آخر
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مدرسة اللبن- الساوية جنوب نابلس، حتى إشعار آخر.
وقالت مصادر أمنية، إن سلطات الاحتلال أبلغت جهات فلسطينية بإغلاق مدرسة اللبن- الساوية الثانوية الواقعة على الطريق الواصل ببن رام الله ونابلس، بشكل كامل حتى إشعار آخر، بحجة إلقاء حجارة من قبل طلبة المدارس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مدرسة اللبن- الساوية جنوب نابلس، حتى إشعار آخر.
وقالت مصادر أمنية، إن سلطات الاحتلال أبلغت جهات فلسطينية بإغلاق مدرسة اللبن- الساوية الثانوية الواقعة على الطريق الواصل ببن رام الله ونابلس، بشكل كامل حتى إشعار آخر، بحجة إلقاء حجارة من قبل طلبة المدارس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
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