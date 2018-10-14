الاحتلال يغلق مدرسة اللبن -الساوية بشكل كامل حتى إشعار آخر

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مدرسة اللبن- الساوية جنوب نابلس، حتى إشعار آخر.وقالت مصادر أمنية، إن سلطات الاحتلال أبلغت جهات فلسطينية بإغلاق مدرسة اللبن- الساوية الثانوية الواقعة على الطريق الواصل ببن رام الله ونابلس، بشكل كامل حتى إشعار آخر، بحجة إلقاء حجارة من قبل طلبة المدارس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).