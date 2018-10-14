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شؤون فلسطينية

(معاريف): أمام حماس وإسرائيل ثلاثة سيناريوهات.. ما هي؟

(معاريف): أمام حماس وإسرائيل ثلاثة سيناريوهات.. ما هي؟
رام الله - دنيا الوطن
توقع تال ليف رام الكاتب الإسرائيلي في صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، حدوث واحدٍ من ثلاثة سيناريوهات بين حماس وإسرائيل، خاصة عقب أحداث الجمعة الأخيرة على حدود قطاع غزة، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بالتهديد بمنع إدخال الوقود للقطاع.

وقال الكاتب الإسرائيلي: "إن تهديد وزير الجيش، أفيغدور ليبرمان بوقف إدخال الوقود للقطاع، يجعل حماس و"إسرائيل"، أمام ثلاثة خيارات".

وأوضح أن الخيار الأول، هو أن تتراجع "إسرائيل" عن تهديد ليبرمان، وتسمح بإدخال الوقود إلى القطاع، والثاني، أن تتراجع حماس وتوقف المواجهات على حدود غزة، والخيار الثالث هو أن تندلع مواجهة عسكرية بين الطرفين.

وتعليقاً على الحدث الذي وقع شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، قال الكاتب الإسرائيلي: "يجب النظر بشكل أوسع لهذا الحدث".

وحذر من احتمال وقوع أحداث مماثلة، لكن بشكل أوسع خلال الأسابيع المقبلة عند السياج الأمني شرق قطاع غزة.

وتمكن نحو 20 شاباً من اختراق الحدود شرق مخيم البريج وسط القطاع، كان من بينهم الشهيد أحمد أبو نعيم الذي استطاع الوصول إلى نقطة تمركز قناصة الجيش، والتعارك مع جندي إسرائيلي بالأيدي، قبل أن يبادره جنود آخرون بإطلاق النار عليه، وعلى اثنين آخرين.

وقال الكاتب: "في الواقع الطبيعي، فإن مقتل ثلاثة شبان اخترقوا الحدود، من المفترض أن يحقق زيادةً في الردع ومنع مثل هذه الأحداث، لكن الأمر مختلفٌ في غزة، فهي تعيش في واقع يغلب فيه اليأس على الأمل".

واعتبر الكاتب أن المشكلة في هذا النوع من الأحداث، هي أنها "مُعدية"، إذ أن عدداً من الشبان الأبطال، أصبحوا قدوةً لغيرهم، وفق تعبيره.

وأوضح أن التدابير التي اتخذتها "إسرائيل" عقب أحداث الجمعة الأخيرة، بمنع إدخال الوقود، "لن توقف المواجهة والتوتر على الحدود في هذه المرحلة".

وفي السياق، أشار الكاتب إلى أن منطقة السياج الأمني على حدود قطاع غزة، التي لم يكن أحدٌ يجرؤ على الاقتراب منها، أصبحت رمزاً للنضال ضد "إسرائيل"، على حد قوله.

واستبعد الكاتب تحقيق الردع في غزة، معللاً ذلك، بأن فيها أشخاص مستعدون للموت من أجل التسلل إلى إسرائيل.

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