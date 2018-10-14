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إعصار "لبان" يتحول إلى أمطار ورياح عاتية على اليمن

إعصار "لبان" يتحول إلى أمطار ورياح عاتية على اليمن
رام الله - دنيا الوطن
بعد تراجعه إلى عاصفة استوائية، تسبب إعصار "لبان"، في سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية الأحد على عدة مناطق في اليمن.

وفي محافظة المهرة شرق البلاد، دعا المسؤولون الحكوميون السكان لتجنب مناطق الفيضانات الغزيرة، وعدم الخروج في قوارب، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ويتوقع أن تكون مناطق شرق عمان وغرب اليمن، بما في ذلك مدينة المكلا الساحلية الكبيرة، الأكثر تضرراً من العاصفة.

وحذر خبراء الطقس من احتمال حدوث انهيارات طينية وفيضانات جراء العاصفة.

ويتوقع أن يشكل ارتفاع المياه خطراً على البدو والنازحين داخلياً الذين يعيشون على الأغلب في منازل مؤقتة.

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