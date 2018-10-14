مستوطنون يقطعون 100 شجرة زيتون في المغير شمال شرق رام الله

رام الله - دنيا الوطنقطّع مستوطنون، مساء اليوم الأحد، 100 شجرة زيتون في أراضي قرية المغير شمال غرب رام الله.وقال رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا: "إن أهالي القرية بعد أن أنهوا قطف ثمار الزيتون، تفاجؤوا بقيام مستوطنين من (عادي عاد) المقامة على أراضي قرى: المغير، وترمسعيا، وقريوت، بتقطيع 100 شجرة زيتون، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء يضاف إلى سلسلة الاعتداءات التي يتعرض لها أهالي القرية من الاحتلال والمستوطنين بشكل شبه يومي"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).بدوره، ذكر المواطن كاظم الحج محمد، من قرية المغير، أن أشجار الزيتون التي قطعت، تعود للحاج رتيب النعسان، حيث تقع أرضه مقابل نقطة مراقبة دائمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي عادة مع يُنغص على المزارعين، ويُبعدهم عن أراضيهم بالقوة.