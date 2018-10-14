(الكابينت): الجمعة المقبلة اختبار التصعيد مع غزة.. وننفي العودة لسياسة الاغتيالات

انتهى اجتماع المجلس الوزاري المصغر الاسرائيلي (الكابينت)، مؤكدا على أن يوم الجمعة المقبلة سيكون بمثابة اختبار التصعيد، بحسب ما جاء على موقع (كان) الإسرائيلي.





وقد وجه (الكابينت) رسالة الى حركة حماس في قطاع غزة قائلا: "انتهى صبرنا على الأحداث عند السياج الفاصل، وسيكو يوم الجمعة المقبل بمثابة اختبار التصعيد".





وأضاف: "كانت التقديرات لدى الجيش الاسرائيلي، بأن إدخال الوقود القطري إلى قطاع غزة، سيؤدي إلى تهدئة الاحداث، ولكن في إسرائيل فوجئوا بأنه بعد إدخال الوقود ارتفع مستوى المظاهرات".





وأكد (الكابينت)، أن الجيش الاسرائيلي لا يعتقل ان الظروف قد تغيرت بشكل جذري؛ لتبرير عملية في قطاع غزة، وأن عليه الاستمرار في التعامل مع الوضع بالطريقة الحالية.



نفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلي، مساء اليوم، إصدار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، قراراً يقضي بالعودة إلى سياسة الاغتيالات ضد التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة.



وقالت الصحيفة: "إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أن الكابينت اتخذ قراراً يقضي بالعودة لسياسة الاغتيالات ضد التنظيمات الفلسطينية في غزة غير صحيح"، بحسب ما نقله موقع (عكا).



من جهته، قال المراسل العسكري في القناة (العاشرة) الإسرائيلية: "لم يتمخض عن جلسة الكابينت التي عقدت في أعقاب الأحداث أي أوامر بتجنيد الاحتياط، وهذا يعني أنه لا يوجد حرب مع غزة".



وأضاف المحلل العسكري في مقال تحليلي: "إذا افترضنا بأن الحكومة الإسرائيلية، تحاول خداع حماس في زيارة رئيس الأركان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الضربة ضد غزة ستكون محلية، ومحدودة، حتى الأسبوع المقبل على الأقل".



وأنهى المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) اجتماعه، الذي دام لساعات دون الإفصاح عن قرارات.



رام الله - دنيا الوطن