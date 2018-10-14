"الحكومة": اعلان حكومة الاحتلال إقامة مستوطنة بالخليل إعلان حرب جديدة

رام الله - دنيا الوطنأكدت حكومة الوفاق الوطني، أن إعلان حكومة الاحتلال عن إقامة مستوطنة في قلب مدينة الخليل، هو إعلان حرب جديدة على شعبنا، واستهداف سافر لوجوده، وعدوان على القوانين والشرائع الدولية.وقال يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في بيان له مساء اليوم الأحد: "إن هذا الإعلان الاحتلالي هو بمثابة ترجمة حرفية لمخططات الاحتلال المستندة إلى ما بات يعرف بصفقة القرن الاستعمارية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وشدد المتحدث الرسمي، على أن مثل هذا الإعلان الاحتلالي الأسود، سيظل رمزاً بشعاً وشاهداً على وجود الاحتلال والعدوان، وسيكون طارداً لآمال السلام والأمن، وجالباً لمزيد من التوتر والقلق.وطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك، وفرض تطبيق القوانين الدولية التي من شأنها منع هذا العدوان الاستيطاني، وتوفير الحماية الدولية الواجبة لأبناء شعبنا، الذي يستهدف الاحتلال حياته ووجوده وممتلكاته ومقدساته.