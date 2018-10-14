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قيادي حمساوي: الغريب أن من رسب بانتخابات 2006 يريد حل التشريعي بالبلطجة

قيادي حمساوي: الغريب أن من رسب بانتخابات 2006 يريد حل التشريعي بالبلطجة
الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد الدكتور يحيى موسى، النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس، أن حركة فتح لا تفهم أصول وقواعد الديمقراطية على الإطلاق.

وقال موسى لـ"دنيا الوطن": قرار المجلس الثوري لحركة فتح، بدعوة المجلس المركزي، بمنظمة التحرير الفلسطينية، بحل المجلس التشريعي، كأن لم يكن، ونواب حركة حماس، ومعهم الأعضاء الأخرون، سيواصلون، عقد اجتماعاتهم الدورية في مقر التشريعي.

وأضاف: نحن في حماس لن نقبل ببلطجة فتح، عليهم أن ينفذوا القرارات التي قالوا إنها ضد أمريكا وإسرائيل، بدلًا من الاستقواء على الشعب الفلسطيني، ومؤسساته الشرعية والديمقراطية، متابعًا: من الغريب أن من دعا لحل المجلس التشريعي، هي حركة فتح، "التي رسبت في الانتخابات 2006".

وأوضح، أن ما اتخذه أبو مازن اليوم، بثوري فتح، خارج الدستور والقانون والمنطق والأسس الديمقراطية، لذا هذا القرار منعدم الفعالية والأثر ولا قيمة له على الاطلاق، وعلى الرئيس عباس، أن يلتفت لتوحيد فتح، بدلًا من أن يُقسمها، ومن ثم يقسم الشعب الفلسطيني، على حد تعبيره.

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