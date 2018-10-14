بعد الإمارات والبحرين.. اليمن وفلسطين تعلنان دعمهما للسعودية بقضية اختفاء خاشقجي



وشدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على تقديره للمواقف الثابتة للملكة العربية السعودية، مؤكداً أنها وقفت وتقف دوماً إلى جانب قضيتنا العادلة، وحقوق شعبنا الثابتة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وعبر الرئيس عباس عن "ثقته المطلقة" بالمملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان"، مشيراً إلى أن فلسطين كانت وما زالت وستبقى إلى جانب المملكة.



من جهتها أكدت رئاسة الجمهورية اليمنية في بيان، وقوفها وتضامنها التام مع المملكة، ضد كل من يحاول النيل منها أو الإساءة إليها.



وقال البيان اليمني: "إن الاستهداف الإعلامي والسياسي الذي تتعرض له المملكة العربية السعودية، لن يثنيها عن مواصلة دورها الريادي والقيادي للأمة العربية والإسلامية، ومواجهة كل الأخطار التي تحدق بهما".



وتسببت قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول، بتوتر في العلاقات بين السعودية ودول غربية.



وأعلن مسؤولون أتراك لوسائل إعلام محلية، أن خاشقجي قُتل داخل مبنى القنصلية، لكنّ الرياض وصفت على الفور هذه المزاعم بأنها "لا أساس لها من الصحة".



وأوفدت الرياض إلى أنقرة فريق عمل وصل الجمعة، ويفترض أن يُجري محادثات مع مسؤولين أتراك، لكن أنقرة اتهمت الرياض السبت بعدم التعاون في التحقيق.

رام الله - دنيا الوطنبعد الإمارات والبحرين، أعلنت اليمن وفلسطين، دعمهما للمملكة العربية السعودية، في ضوء أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.