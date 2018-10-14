قيادي بالمنظمة: ملف المصالحة سيُطرح على طاولة المجلس المركزي

رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، أن التحضيرات لعقد جلسة المركزي المقبلة، تجري على قدم وساق.وقال أبو يوسف، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن المجلس المركزي، سيبحث العديد من القضايا المهمة، أبرزها: كيفية مواجهة (صفقة القرن) وقضية نقل السفارة، ومواجهة سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، وتصعيد عمليات الاستيطان، وهدم التجمعات، إضافة إلى موضوع سحب الاعتراف بإسرائيل، وتحديد العلاقة معها.وبين أبو يوسف، أن موضوع المصالحة، سيكون مطروحاً على طاولة المجلس المركزي، مشدداً على ضرورة تحقيق المصالحة لقطع الطريق على الاحتلال، الذي يحاول استغلال الانقسام؛ لتنفيذ مخططاته بفصل قطاع غزة عن الوطن.