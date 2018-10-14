بحر: قرارات الرئيس عباس بحل التشريعي لا قيمة دستورية أو قانونية لها

ودعا الفصائل الفلسطينية، لـ "وقف إجراءات الرئيس عباس الغير دستورية بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني"، مطالباً البرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والاسلامية والدولية لتصدير موقف حول قرارات الرئيس عباس التي يتطاول بها على المجلس التشريعي الفلسطيني ونواب الشعب الفلسطيني.





يذكر أن مصادر خاصة أكدت لـ "دنيا الوطن"، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتخذ خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الأحد، قرارًا بدعوة المجلس المركزي الفلسطيني، والذي يعقد نهاية هذا الشهر، لحل المجلس التشريعي الفلسطيني.



وقالت المصادر: "أصدرنا في المجلس الثوري، قرارًا مهمًا، وبالإجماع لدعوة إلى المجلس المركزي، بحل المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية، في عموم المناطق الفلسطينية، مضيفةً: "الانتخابات ستكون بكل المناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية".

رام الله - دنيا الوطنأكد أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن قرارات الرئيس محمود عباس بشأن حل المجلس التشريعي ليس لها قيمة دستورية أو قانونية، لافتاً إلى أن المجلس سيد نفسه وأن الرئيس عباس "مُغتصب للسلطة"، وفق تعبيره.وأوضح بحر، في تصريح صحفي، الأحد، أن المجلس التشريعي هو صمام الأمان للمشروع الوطني، معتبراً حل التشريعي محاولة بائسة لتمرير صفقة القرن ومخطط ترامب التصفوي.