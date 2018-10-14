الرئيس عباس: السعودية وقفت وتقف دومًا إلى جانب القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنشدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على تقديره للمواقف الثابتة للملكة العربية السعودية، والتي قال: إنها وقفت وتقف دومًا إلى جانب قضيتنا العادلة، وحقوق شعبنا الثابتة.وعبر الرئيس عباس، عن ثقته المطلقة بقيادة السعودية، وعلى رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن فلسطين كانت وما زالت وستبقى الى جانب المملكة العربية السعودية.