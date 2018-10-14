شؤون فلسطينية

الدستورية العليا و(ماكس بلانك) يعقدان ورشة عمل حول تطبيق قانون حقوق الإنسان الدولي

الدستورية العليا و(ماكس بلانك) يعقدان ورشة عمل حول تطبيق قانون حقوق الإنسان الدولي
رام الله - دنيا الوطن
عقدت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، بالتعاون مع مؤسسة (ماكس بلانك) للسلم الدولي وسيادة القانون، ورشة عمل حول تطبيق قانون حقوق الإنسان الدولي، والمعاهدات الدولية من قبل المحاكم الدستورية في العاصمة الأردنية عمان، وذلك بحضور رئيس المحكمة الدستورية الفلسطينية وأعضائها، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية د. عادل عمر.

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، أ. د. محمد الحاج قاسم: إن هذه الورشة مهمة جداً حول تطبيق حقوق الإنسان الدولي والمعاهدات الدولية، وأن اختيار موضوع الورشة هذا يدل على أهمية دور المحاكم الدستورية في في احترام حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، انطلاقاً بما قررته المعاهدات الدولية. 

وحول آلية تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان على الصعيد المحلي من قبل المحاكم الدستورية، أشار قاسم إلى ضرورة توفير الخبرات والممارسات المثلى حول عمل المحاكم الدستورية.

وأضاف قاسم، أن المحكمة الدستورية الفلسطينية، أصدرت قراراً يتعلق بالمعاهدات الدولية، يوضح العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني، وكيفية إنفاذ الاتفاقيات الدولية، وتطبيق القانون الدولي العام لحقوق الإنسان والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان واحترامها من قبل المحاكم الدستورية.

ومن جانبها، أكدت سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة الأردنية بيرغيتا سيفكر إبيرله، على أهمية تبادل الخبرات والمناقشات في الورشة، كونها تركز على أهمية المعاهدات الدولية، متحدثة عن الحريات، وعن العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني.

وبدوره، بين المدير الإقليمي في مؤسسة (ماكس بلانك) والباحث القانوني سراج خان، الذي افتتح الورشة، أن هناك حاجة ملحة للقيام بورش عمل مماثلة لهذه الورشة، موضحاً أن المحكمة الدستورية الفلسطينية حديثة التأسيس، وتواجهها تحديات كبيرة، ونظراً لوجود حالات مماثلة فى الدول الأخرى فلا بد من تطبيق ذلك فى الحالة الفلسطينية.

وعرض خان جوانب مهمة في واقع الحياة الدستورية وتحديداً التسلسل الهرمي للقانون الدولي في الممارسة، ومقارنة ذلك ما بين عدة دول، متحدثاً عن محورين، الأول عن فقه المحكمة الدستورية المقارنة بالقيود على الحقوق والحريات الأساسية فيما تناول المحور الثاني التطورات حول الحماية الدستورية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في منطقة الشرق الأسط.

وتخلل الورشة التي استمرت ليومين محاور عدة، تحدث فيها نائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية، د. عادل عمر شريف عن محورين الأول تناول فيه تطبيق القانون الدولي من قبل المحكمة الدستورية العليا المصرية بينما تناول في المحور الثاني تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل المحكمة الدستورية المصرية.

كما تحدث عضو المحكمة الدستورية الفلسطينية د. عبد الرحمن أبو نصر عن تطبيق القانون الدولى من قبل المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، فيما تحدث الباحث القانوني لمؤسسة (ماكس بلانك) للسلم الدولي اسلام محمد تطبيق القانون الدولي فى الفقه الدستوري الأوروبي، وكذلك عن فقه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية.

ويذكر أن المحكمة الدستورية الفلسطينية، وقعت اتفاقية تعاون في وقت سابق مع مؤسسسة ماكس بلانك، في مجال التدريب وتبادل الخبرات القانونية تقدم بموجبها الدعم الفني والخبرات للمحكمة الدستورية في مجال القانون الدستوري المقارن والقانون الدولي العام لحقوق الإنسان، وتعد هذه الورشة تنفيذاً للاتفاقية الموقعة عام 2018 والجزءالثاني منها.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس: السعودية وقفت وتقف دومًا إلى جانب القضية الفلسطينية

الرئيس عباس: السعودية وقفت وتقف دومًا إلى جانب القضية الفلسطينية

وزيرة الاقتصاد: ماضون في تبسيط إجراءات الاستثمار وتقديم المزيد من التسهيلات

وزيرة الاقتصاد: ماضون في تبسيط إجراءات الاستثمار وتقديم المزيد من التسهيلات

قيادي بحماس: سأتواصل مع الرئاسة ومركزية فتح للخروج من حالة الإنقسام

قيادي بحماس: سأتواصل مع الرئاسة ومركزية فتح للخروج من حالة الإنقسام

المجلس الفلسطيني يقرر مراجعة نظام جمعيات حماية المستهلك

المجلس الفلسطيني يقرر مراجعة نظام جمعيات حماية المستهلك

الأعرج يبحث مع رئيس بلدية نانتير الفرنسية تعزيز التعاون المشترك

الأعرج يبحث مع رئيس بلدية نانتير الفرنسية تعزيز التعاون المشترك

الشاعر: ضمان حقوق المواطن وحمايته من أهم ركائز التنمية الاجتماعية

الشاعر: ضمان حقوق المواطن وحمايته من أهم ركائز التنمية الاجتماعية

ثوري فتح يطالب المركزي بحل التشريعي وإجراء انتخابات رئاسية

ثوري فتح يطالب المركزي بحل التشريعي وإجراء انتخابات رئاسية

الرواتب بموعدها.. المركزي يضع الخطوط العامة للإجراءات بغزة ويُحيلها للجهات التنفيذية

الرواتب بموعدها.. المركزي يضع الخطوط العامة للإجراءات بغزة ويُحيلها للجهات التنفيذية

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

وزيرة الاقتصاد: ماضون في تبسيط إجراءات الاستثمار وتقديم المزيد من التسهيلات

وزيرة الاقتصاد: ماضون في تبسيط إجراءات الاستثمار وتقديم المزيد من التسهيلات

المجلس الفلسطيني يقرر مراجعة نظام جمعيات حماية المستهلك

المجلس الفلسطيني يقرر مراجعة نظام جمعيات حماية المستهلك

الأعرج يبحث مع رئيس بلدية نانتير الفرنسية تعزيز التعاون المشترك

الأعرج يبحث مع رئيس بلدية نانتير الفرنسية تعزيز التعاون المشترك

الدستورية العليا و(ماكس بلانك) يعقدان ورشة عمل حول تطبيق قانون حقوق الإنسان الدولي

الدستورية العليا و(ماكس بلانك) يعقدان ورشة عمل حول تطبيق قانون حقوق الإنسان الدولي

الشاعر: ضمان حقوق المواطن وحمايته من أهم ركائز التنمية الاجتماعية

الشاعر: ضمان حقوق المواطن وحمايته من أهم ركائز التنمية الاجتماعية

السفير الرويضي: هدم (الخان الأحمر) قرار سياسي لتقويض حل الدولتين

السفير الرويضي: هدم (الخان الأحمر) قرار سياسي لتقويض حل الدولتين

(يديعوت): البالونات الحارقة تجاوزت غلاف غزة ووصلت القدس

(يديعوت): البالونات الحارقة تجاوزت غلاف غزة ووصلت القدس

الشرطة تُلقي القبض على شخصين بحوزتهما نصف كيلو مواد يُشتبه أنها مخدرة

الشرطة تُلقي القبض على شخصين بحوزتهما نصف كيلو مواد يُشتبه أنها مخدرة

منوعات

مُنى هلا تنشر صُورتها بعد الاستحمام.. وهكذا ردّ مُتابعوها

مُنى هلا تنشر صُورتها بعد الاستحمام.. وهكذا ردّ مُتابعوها

أحمد الفيشاوي يفعلها ثانية.. ويقبل زوجته على السجادة الحمراء

أحمد الفيشاوي يفعلها ثانية.. ويقبل زوجته على السجادة الحمراء

تولاي هارون في أول ظهور بعد وفاة شقيقتها &#34;دينا&#34;: لن أربي ابنها &#34;كرم&#34;

تولاي هارون في أول ظهور بعد وفاة شقيقتها "دينا": لن أربي ابنها "كرم"

صديق تامر حسني يقلق جمهوره: حالته صعبة وسافر لأمريكا

صديق تامر حسني يقلق جمهوره: حالته صعبة وسافر لأمريكا

أنغام تتعرض للإغماء بعد صراخ هيستيري لحظة وصولها لجثمان شقيقتها &#34;غنوة&#34;

أنغام تتعرض للإغماء بعد صراخ هيستيري لحظة وصولها لجثمان شقيقتها "غنوة"

داعية سعودي يُحمّل المسلسلات مسؤولية تفشي الطلاق

داعية سعودي يُحمّل المسلسلات مسؤولية تفشي الطلاق

تعليقات قاسية على صورة لحليمة بولند كشفت ما يُخفيه &#34;الفوتوشوب&#34;

تعليقات قاسية على صورة لحليمة بولند كشفت ما يُخفيه "الفوتوشوب"

فيديو: ابنا كيت ميدلتون وتطاير تنورة الوصيفة يسرقون الأضواء في زفاف اوجيني

فيديو: ابنا كيت ميدلتون وتطاير تنورة الوصيفة يسرقون الأضواء في زفاف اوجيني

فيديو: موقف حزين جداً... نجل غنوة شقيقة أنغام لا يعلم بوفاة والدته

فيديو: موقف حزين جداً... نجل غنوة شقيقة أنغام لا يعلم بوفاة والدته

شاهد كيف تحاول &#34;ميريهان حسين&#34; تفادي دخول السجن بعد حكم الحبس العامين

شاهد كيف تحاول "ميريهان حسين" تفادي دخول السجن بعد حكم الحبس العامين

عربي

الإفراج عن رفيق (القذافي) خلال ثورة الفاتح... وإليك السبب

الإفراج عن رفيق (القذافي) خلال ثورة الفاتح... وإليك السبب

العاهل الأردني: لابد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة

العاهل الأردني: لابد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة

إعلامي مصري يعرض فيديو لـ&#34;جمال خاشقجي يحمل آر بي جي مع أسامة بن لادن&#34;

إعلامي مصري يعرض فيديو لـ"جمال خاشقجي يحمل آر بي جي مع أسامة بن لادن"

السيسي: نبذل جهداً كبيراً لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي

السيسي: نبذل جهداً كبيراً لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي