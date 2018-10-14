شؤون فلسطينية

الشاعر: ضمان حقوق المواطن وحمايته من أهم ركائز التنمية الاجتماعية

الشاعر: ضمان حقوق المواطن وحمايته من أهم ركائز التنمية الاجتماعية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير التنمية الاجتماعية، د. ابراهيم الشاعر، خلال جولته في محافظة بيت لحم ومراكزها، بأن الوزارة تولىي أهمية قصوى لحماية الفئات المهمشة والضعيفة والمنكشفة، وخصوصاً النساء ضحايا العنف والأطفال ضحايا الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، مشدداً على خصوصية محافظة بيت لحم وأهميتها كتوأم العاصمة القدس، وكفضاء فلسطيني غني ومنفتح على الثقافات الأخرى، وكإحدى بوابات فلسطين نحو التواصل مع العالم. 

وقد استهل الوزير الشاعر، جولته الميدانية في محافظة بيت لحم، بلقاء مع المحافظ كامل حميد، بحضور طواقم مديرية التنمية الاجتماعية وكوادر المحافظة، حيث قدم الشاعر التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه مهام عملة، وتم التباحث بكافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا القضايا الاجتماعية والسياسات الاجتماعية الواجب التركيز عليها؛ لتقديم تدخلات ومعالجات جذرية لقضايا الفقر، والظواهر الاجتماعية، التي تعاني منها محافظة بيت لحم.

وأوضح الشاعر بأن الوزارة وهي تخطو بخطى ثابته نحو بناء تنمية اجتماعية حقيقية تقوم على تعزيز الشراكات الاجتماعية وتعزيز المنهج التشاركي والتخطيط مع الناس بالاعتماد على حقوق الفئات المهمشة والضعيفة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومن هذا المنطلق، فإن الوزارة ستعمل بروح التشارك مع المحافظة وكافة المؤسسات الحكومية والأهلية من أجل إيجاد حلول عملية وواقعية لكل المشاكل الاجتماعية التي تواجه التجمعات السكانية الأكثر فقراً وتهميشاً، وخصوصا المخيمات والمناطق المسماة (ج) والتجمعات البدوية في برية القدس وبيت لحم والقريبة من المستوطنات والمتضررة منه.

وشدد الشاعر على أن التواصل مع الميدان وتطوير عمل الميدان من مديريات ومراكز ومؤسسات هو أولوية من أجل تحقيق خدمات اجتماعية ذات كفاءة وفعالية.

من جانبه، أشاد حميد، بدور وزارة التنمية الاجتماعية ومديرياتها ومراكزها، مؤكداً على التعاون والشراكة الفعالة باعتبار الوزارة قائد لقطاع الحماية والتنمية الاجتماعية، وشدد على أن المحافظة وبتوجيهات من سيادة الرئيس تعمل على تعزيز السلم الاهلي والحفاظ على النسيج الاجتماعي للمحافظة انطلاقا من اهمية دور ومكانة بيت لحم.

كذلك تضمنت الزيارة جولة لبيت الحضانة للعائلة المقدسة (كريش)، حيث قام الوزير الشاعر ووزيرة السياحة رولا معايعة بجولة تفقدية داخل مرافق المؤسسة، حيث اطلاعا على أوضاع الدار وطريقة عملها واحتياجاتها، حيث أكد الوزير الشاعر على أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم أي شيء من أجل أن تقوم الدار بعملها الفاعل لخدمة هؤلاء الاطفال الذين يستحقون كل الدعم والمساندة والحماية والاهتمام.

وبعد ذلك، قام الوزير الشاعر بزيارة تفقدية لمركزي دار رعاية الفتيات في بيت جالا، ومركز محور في بيت ساحور، واجتمع مع الكوادر العاملة في هذه المؤسسات، واستمع إلى شرح مفصل حول عمل المركزين، كما التقى مع النزيلات للوقوف على احتياجاتهن.

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