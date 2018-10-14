شؤون فلسطينية

ثوري فتح يطالب المركزي بحل التشريعي وإجراء انتخابات رئاسية

ثوري فتح يطالب المركزي بحل التشريعي وإجراء انتخابات رئاسية
خاص دنيا الوطن
اتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الأحد، قرارًا بدعوة المجلس المركزي الفلسطيني، والذي يعقد نهاية هذا الشهر، لحل المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقالت مصادر لـ"دنيا الوطن": أصدرنا في المجلس الثوري، قرارًا مهمًا، وبالإجماع لدعوة إلى المجلس المركزي، بحل المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية، في عموم المناطق الفلسطينية.

وأضافت المصادر: الانتخابات ستكون بكل المناطق "الضفة الغربية وقطاع غزة، ولربما القدس الشرقية"، وفي حال تعذر اجراؤها بغزة، ستقام فقط بالضفة.

وفي قضية تسريب العقارات والأراضي بمدينة القدس، تم التأكيد على اعتبار كل من يقوم بتسريب الأراضي والعقارات إلى المستوطنين أو السلطات الإسرائيلية، في أي منطقة من مناطق (C) خائناً، ويجب اتخاذ العقوبات اللازمة بحقه ومحاكمته، بحسب مصادرنا في المجلس الثوري.

إلى ذلك، دعا ثوري فتح، المجلس المركزي لوضع آليات للانفكاك التدريجي من كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما يخدم مصالحنا، كما تم تكليف اللجنة التنفيذية والرئيس محمود عباس، بوضع آليات كفيلة لتنفيذ ذلك، كما تبنت الحركة موقفًا بالوقوف بوجه الإدارة الامريكية.

وأوضحت المصادر، أنه بتاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، سيتم عقد دورة غير عادية للمجلس الثوري، للمصادقة على التعديلات على النظام الداخلي بصيغته النهائية، كما تقرر تبني المقاومة الشعبية، وتصعيدها وتكثيفها بوجه الاحتلال، في كل نقاط التماس.

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