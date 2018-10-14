شؤون فلسطينية

(يديعوت): البالونات الحارقة تجاوزت غلاف غزة ووصلت القدس

(يديعوت): البالونات الحارقة تجاوزت غلاف غزة ووصلت القدس
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن ظاهرة البالونات الحارقة، امتدت خارج محيط غلاف غزة، ووصلت إلى القدس، والسهل الساحلي، ومنطقة جنوب وادي عربة.

ووفقاً للصحيفة، فقد سقطت ستة بالونات حارقة في منطقة القدس، خمسة منها في الشهر الماضي، كما سقط في الأراضي الواقعة في المنطقة الشرقية من صحراء النقب بالونان حارقان خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت الصحيفة، أن الجيش و(الشاباك) عقدوا جلسة تقدير موقف، لمعرفة من أي الأماكن انطلقت هذه البالونات، حيث يسود اعتقاد لدى أجهزة الأمن، أن بعضها انطلق من الضفة الغربية.

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