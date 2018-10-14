شؤون فلسطينية

الشرطة تُلقي القبض على شخصين بحوزتهما نصف كيلو مواد يُشتبه أنها مخدرة

الشرطة تُلقي القبض على شخصين بحوزتهما نصف كيلو مواد يُشتبه أنها مخدرة
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة القبض على شخصين وضبطت بحوزتهما مواد يشتبه بأنها مخدرة، في بلدة بدُو شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، إنه وبعد ورود معلومات لفرع مكافحة المخدرات بشرطة ضواحي القدس، تفيد بوجود كمية من مواد يشتبه أنها مخدرة بحوزة شخصين من تجار ومروجي المخدرات، يقومان بتجهيزها من أجل التوزيع داخل منزلهم، وعلى الفور تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة، وتحريك قوة من مكافحة المخدرات، تساندها قوة من شرطة مركز بدو، وبتفتيشه عُثر على كيس بداخلة مادة خضراء اللون، يُشتبه أنها مخدرة من نوع القنب الهندي المهجن.

وأضاف البيان: أنه تم تحويل المشتبه بهما مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة؛ لتحويلهم إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

أخبار ذات صلة

المجلس الفلسطيني يقرر مراجعة نظام جمعيات حماية المستهلك

المجلس الفلسطيني يقرر مراجعة نظام جمعيات حماية المستهلك

الأعرج يبحث مع رئيس بلدية نانتير الفرنسية تعزيز التعاون المشترك

الأعرج يبحث مع رئيس بلدية نانتير الفرنسية تعزيز التعاون المشترك

ثوري فتح يطالب المركزي بحل التشريعي وإجراء انتخابات رئاسية

ثوري فتح يطالب المركزي بحل التشريعي وإجراء انتخابات رئاسية

السفير الرويضي: هدم (الخان الأحمر) قرار سياسي لتقويض حل الدولتين

السفير الرويضي: هدم (الخان الأحمر) قرار سياسي لتقويض حل الدولتين

الاحتلال يعتدي على 6 أسرى أطفال من نابلس أثناء اعتقالهم

الاحتلال يعتدي على 6 أسرى أطفال من نابلس أثناء اعتقالهم

فلسطين تنضم رسمياً إلى منظمة (الآسوساي)

فلسطين تنضم رسمياً إلى منظمة (الآسوساي)

مستوطنون يجرفون أراضٍ ويدمرون أشجار زيتون شرق قلقيلية

مستوطنون يجرفون أراضٍ ويدمرون أشجار زيتون شرق قلقيلية

رضوان: هناك حكومة ظل لحماس بغزة وهذا سبب رفضها تسليم ملف الأراضي

رضوان: هناك حكومة ظل لحماس بغزة وهذا سبب رفضها تسليم ملف الأراضي

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

المجلس الفلسطيني يقرر مراجعة نظام جمعيات حماية المستهلك

المجلس الفلسطيني يقرر مراجعة نظام جمعيات حماية المستهلك

السفير الرويضي: هدم (الخان الأحمر) قرار سياسي لتقويض حل الدولتين

السفير الرويضي: هدم (الخان الأحمر) قرار سياسي لتقويض حل الدولتين

الشرطة تُلقي القبض على شخصين بحوزتهما نصف كيلو مواد يُشتبه أنها مخدرة

الشرطة تُلقي القبض على شخصين بحوزتهما نصف كيلو مواد يُشتبه أنها مخدرة

الاحتلال يعتدي على 6 أسرى أطفال من نابلس أثناء اعتقالهم

الاحتلال يعتدي على 6 أسرى أطفال من نابلس أثناء اعتقالهم

فلسطين تنضم رسمياً إلى منظمة (الآسوساي)

فلسطين تنضم رسمياً إلى منظمة (الآسوساي)

مستوطنون يجرفون أراضٍ ويدمرون أشجار زيتون شرق قلقيلية

مستوطنون يجرفون أراضٍ ويدمرون أشجار زيتون شرق قلقيلية

الخضري: منع الاحتلال دخول الوقود والغاز لغزة هو حصار المُحاصر وإغلاق المُغلق

الخضري: منع الاحتلال دخول الوقود والغاز لغزة هو حصار المُحاصر وإغلاق المُغلق

عضو كنيست يدعو الحكومة الإسرائيلية لمنع الحرب في قطاع غزة

عضو كنيست يدعو الحكومة الإسرائيلية لمنع الحرب في قطاع غزة

منوعات

تولاي هارون في أول ظهور بعد وفاة شقيقتها &#34;دينا&#34;: لن أربي ابنها &#34;كرم&#34;

تولاي هارون في أول ظهور بعد وفاة شقيقتها "دينا": لن أربي ابنها "كرم"

صديق تامر حسني يقلق جمهوره: حالته صعبة وسافر لأمريكا

صديق تامر حسني يقلق جمهوره: حالته صعبة وسافر لأمريكا

أنغام تتعرض للإغماء بعد صراخ هيستيري لحظة وصولها لجثمان شقيقتها &#34;غنوة&#34;

أنغام تتعرض للإغماء بعد صراخ هيستيري لحظة وصولها لجثمان شقيقتها "غنوة"

داعية سعودي يُحمّل المسلسلات مسؤولية تفشي الطلاق

داعية سعودي يُحمّل المسلسلات مسؤولية تفشي الطلاق

تعليقات قاسية على صورة لحليمة بولند كشفت ما يُخفيه &#34;الفوتوشوب&#34;

تعليقات قاسية على صورة لحليمة بولند كشفت ما يُخفيه "الفوتوشوب"

فيديو: موقف حزين جداً... نجل غنوة شقيقة أنغام لا يعلم بوفاة والدته

فيديو: موقف حزين جداً... نجل غنوة شقيقة أنغام لا يعلم بوفاة والدته

شاهد كيف تحاول &#34;ميريهان حسين&#34; تفادي دخول السجن بعد حكم الحبس العامين

شاهد كيف تحاول "ميريهان حسين" تفادي دخول السجن بعد حكم الحبس العامين

جورجينا رزق تفوز بلقب جمالي عالمي جديد

جورجينا رزق تفوز بلقب جمالي عالمي جديد

فيديو: زفاف مفاجئ لممثل يهودي وإعلامية عربية مسلمة يثير الجدل

فيديو: زفاف مفاجئ لممثل يهودي وإعلامية عربية مسلمة يثير الجدل

أحلام تفاجئ الجميع وتطلب تبني هذه الطفلة العراقية

أحلام تفاجئ الجميع وتطلب تبني هذه الطفلة العراقية

عربي

الإفراج عن رفيق (القذافي) خلال ثورة الفاتح... وإليك السبب

الإفراج عن رفيق (القذافي) خلال ثورة الفاتح... وإليك السبب

العاهل الأردني: لابد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة

العاهل الأردني: لابد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة

إعلامي مصري يعرض فيديو لـ&#34;جمال خاشقجي يحمل آر بي جي مع أسامة بن لادن&#34;

إعلامي مصري يعرض فيديو لـ"جمال خاشقجي يحمل آر بي جي مع أسامة بن لادن"

البحرين: السعودية عمود التحالف مع أميركا

البحرين: السعودية عمود التحالف مع أميركا