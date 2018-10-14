الشرطة تُلقي القبض على شخصين بحوزتهما نصف كيلو مواد يُشتبه أنها مخدرة

ألقت الشرطة القبض على شخصين وضبطت بحوزتهما مواد يشتبه بأنها مخدرة، في بلدة بدُو شمال غرب مدينة القدس المحتلة.



وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، إنه وبعد ورود معلومات لفرع مكافحة المخدرات بشرطة ضواحي القدس، تفيد بوجود كمية من مواد يشتبه أنها مخدرة بحوزة شخصين من تجار ومروجي المخدرات، يقومان بتجهيزها من أجل التوزيع داخل منزلهم، وعلى الفور تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة، وتحريك قوة من مكافحة المخدرات، تساندها قوة من شرطة مركز بدو، وبتفتيشه عُثر على كيس بداخلة مادة خضراء اللون، يُشتبه أنها مخدرة من نوع القنب الهندي المهجن.



وأضاف البيان: أنه تم تحويل المشتبه بهما مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة؛ لتحويلهم إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطن