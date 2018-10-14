مستوطنون يجرفون أراضٍ ويدمرون أشجار زيتون شرق قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنجرفت مجموعة من المستوطنين، أراضٍ ودمرت 22 شجرة زيتون، في أراضي بلدة فرعتا، شرق قلقيلية.وقال إبراهيم صلاح: "إن مستوطني بؤرة (حفات جلعاد)، قاموا بتجريف ما مساحته دونم ونصف الدونم من أرضه البالغة مساحتها 18 دونماً، ودمروا 22 شجرة زيتون مثمرة، يزيد عمرها عن 60 عاماً، وسرقوا محصول ثمار زيتون 60 شجرة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وتحظر سلطات الاحتلال على المزارعين الوصول إلى أراضيهم المحاذية للبؤرة الاستيطانية المقامة على أراضيهم، إلا مرتين في العام، وقت الحراثة، ووقت قطاف ثمار الزيتون.