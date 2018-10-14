الإفراج عن رفيق (القذافي) خلال ثورة الفاتح... وإليك السبب

رام الله - دنيا الوطنتداولت وسائل إعلام ليبية، أنباء عن الإفراج عن اللواء المهدي العربي، أحد رفاق الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، خلال ثورة الفاتح.وبحسب بوابة (الوسط) الليبية، أصدر وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد عبد الواحد، قراراً بالإفراج عن رئيس هيئة التدريب، بما كان يسمى "اللجنة الشعبية المؤقتة للدفاع" في نظام معمر القذافي، اللواء المهدي العربي عبد الحفيظ عمارة لـ"أسباب صحية".وقالت الصفحة الرسمية لوزارة العدل بحكومة الوفاق: "إن الإفراج الصحي عن النزيل المهدي العربي عبد الحفيظ عمارة، جاء بناء على الرأي الذي انتهت إليه اللجنة الطبية المختصة بشأن ضرورة خضوع المعني لمتابعة صحية خارج مؤسسات الإصلاح والتأهيل".وأشارت الوزارة، إلى أن الإفراج لدواعٍ صحية، يهدف إلى تمكين النزيل المريض من متابعة علاجه خارج مؤسسات الإصلاح والتأهيل، استجابة لاعتبارات الرأفة والرحمة الإنسانية التي تشكل جوهر مبادئ حقوق الإنسان، دون أن يعد ذلك بأي وجه من الوجوه إنهاءً للمتابعة القضائية للمعني، أو فصل في التهم المنسوبة إليه".