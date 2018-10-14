شؤون فلسطينية

قيادي بالشعبية: اتفاق 2017 لا يمكن أن يحقق المصالحة

قيادي بالشعبية: اتفاق 2017 لا يمكن أن يحقق المصالحة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد إياد عوض الله، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، أن البحث في إطار اتفاق 2017، هو اتفاق فضفاض، حيث إن الكثير من الملفات لا يتضمنها هذا الاتفاق.

وقال في لقاء له عبر برنامج "استوديو الوطن": "اتفاق 2011 يشمل كافة الملفات، فالمصالحة الحقيقية تكون استناداً له، عبر إعادة تأهيل منظمة التحرير، وأن تكون حماس والجهاد فيها، وبالتالي جوهر الخلاف، يكمن في كيف يمكن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني".

وأضاف: "مخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت، وجهت رسالة إلى الرئيس بضرورة تشكيل وحدة وطنية وانتخابات، وبالتالي الأصل يجب وضع رزمة زمنية بتنفيذ اتفاق المصالحة".

وتابع عوض الله: "نرى أن التمكين يكون من خلال إعادة تقييم المشهد السياسي الفلسطيني، وإعادة الاعتبار لقوى الأمن، وبالتالي الاتفاق الأشمل هو 2011 وعلينا أن نتمسك به".

وبين أنه إذا تم اختصار القضايا الفلسطينية في موضوع التمكين والجباية، فلن يتم إنجاز أي شيء في قضية المصالحة.

ولفت عوض الله، إلى أن الحكومة الفلسطينية، لديها برنامج سياسي غير مُجمع عليه من قبل الباقي، وبالتالي تمكين الحكومة يكون على أسس، بالإضافة إلى أن توصف المقاومة بـ "الإرهاب" مرفوض.

وقال: "يجب تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني؛ لمواجهة صفقة القرن، حيث لا يتم مواجهتها عبر قضية التمكين".

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