عضو كنيست يدعو الحكومة الإسرائيلية لمنع الحرب في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننقلت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم، عن عضو في (الكنيست) الإسرائيلي، إن حكومة بنيامين نتنياهو لم تفعل أي شيء، لمنع إسرائيل من مواجهة عسكرية في قطاع غزة.يأتي ذلك، رداً على تهديدات نتنياهو، ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان لحركة حماس.وقال موسى راز في تصريحات لـ (القناة العبرية السابعة): "لم تفعل الحكومة اليمينية أي شيء، لمنع إسرائيل من الانزلاق إلى جولة أخرى من الحرب العنيفة في قطاع غزة".وأضاف: "حياة جنودنا هي أداة سياسية في أيدي أولئك الذين يرغبون في أن نعيش على حافة السيف إلى الأبد".ودعا راز أعضاء مجلس الوزراء، لوقف التصعيد ومنع الحرب القادمة والعودة إلى طاولة المفاوضات.وكان نتنياهو حذر حركة حماس قائلاً: "لم تفهم حماس الرسالة التي تقول: إنهم إذا لم يوقفوا الهجمات والاحتجاجات، فسوف يتم إيقافهم بطريقة أخرى، وسيكون ذلك مؤلماً، مؤلماً جداً".من جهته قال ليبرمان: "بعد أشهر من المسيرات على السياج، والبالونات الحارقة، واستنفاد جميع الخيارات، لقد وصلنا إلى نقطة أنه يجب علينا توجيه أشد ضربة ممكنة لحركة حماس".