شؤون فلسطينية

تشكيل لجنة مُصغرة لبحث فعاليات الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة

تشكيل لجنة مُصغرة لبحث فعاليات الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة
رام الله - دنيا الوطن
بحث بسام الخطيب، وكيل وزارة شؤون المرأة، في رام الله، اليوم، فعاليات الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة (حملة 16 يوماً)، مع وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ووحدات النوع الاجتماعي لقوى الأمن الفلسطيني، في اجتماعين منفصلين.

وأكد الخطيب، على أن المرأة الفلسطينية تعاني نوعين من العنف، حيث تتعرض بشكل مستمر لعنف الاحتلال من حروب متتالية على قطاع غزة، والانتهاكات ضد الأقصى والمرابطات، وكما يحدث مؤخراً في قرار هدم (الخان الأحمر)، أو في الجريمة البشعة، التي أدت إلى استشهاد عائشة الرابي، والمطلوب تفعيل قرار مجلس الأمن 1325، وأن تتحمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مسؤوليتها في حماية الشعب الفلسطيني، كما تُعاني المرأة من العنف المجتمعي، المرتبط بالتربية والنظرة النمطية.  

وأضاف الخطيب بأن الإرادة السياسية داعمة لقضايا المرأة، وبأن مجلس الوزراء، سيقر قانون حماية الأسرة من العنف بمجرد انتهاء اللجنة المكلفة من دراسة الملاحظات النهائية.

وشدد الخطيب على أهمية اختيار فعاليات نوعية مميزة، تليق بالتحدي الذي يواجهه الشعب الفلسطيني، من خلال المشاورات مع كافة القطاعات؛ لتقديم مبادرات ومقترحات للاتفاق على فعاليات حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.

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