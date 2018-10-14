عربي

العاهل الأردني: لابد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة

العاهل الأردني: لابد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة
العاهل الاردني عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، على أن موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومعروف، وهو "أنه لا بد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضاف في خطاب له أمام مجلس النواب الأردني، "أنه لا بد أيضاً من إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، على خطوط الرابع من حزيران / يونيو وعاصمتها القدس الشرقية".

أخبار ذات صلة

الإفراج عن رفيق (القذافي) خلال ثورة الفاتح... وإليك السبب

الإفراج عن رفيق (القذافي) خلال ثورة الفاتح... وإليك السبب

أول رئيس وزراء عراقي يباشر مهامه خارج المنطقة الخضراء

أول رئيس وزراء عراقي يباشر مهامه خارج المنطقة الخضراء

إعلامي مصري يعرض فيديو لـ&#34;جمال خاشقجي يحمل آر بي جي مع أسامة بن لادن&#34;

إعلامي مصري يعرض فيديو لـ"جمال خاشقجي يحمل آر بي جي مع أسامة بن لادن"

السيسي: نبذل جهداً كبيراً لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي

السيسي: نبذل جهداً كبيراً لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي

البحرين: السعودية عمود التحالف مع أميركا

البحرين: السعودية عمود التحالف مع أميركا

السعودية تتخذ خطوات جديدة لكشف ما حدث مع &#34;خاشقجي&#34;

السعودية تتخذ خطوات جديدة لكشف ما حدث مع "خاشقجي"

بعد التصنيف &#34;إرهابية&#34;.. أمريكا تُصنف حماس وحزب الله منظمات &#34;إجرامية&#34; دوليًا

بعد التصنيف "إرهابية".. أمريكا تُصنف حماس وحزب الله منظمات "إجرامية" دوليًا

(CNN) تكشف تفاصيل مثيرة.. &#34;ساعة خاشقجي&#34; للتغطية على تجسس تركيا على القنصلية السعودية

(CNN) تكشف تفاصيل مثيرة.. "ساعة خاشقجي" للتغطية على تجسس تركيا على القنصلية السعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

المجلس الفلسطيني يقرر مراجعة نظام جمعيات حماية المستهلك

المجلس الفلسطيني يقرر مراجعة نظام جمعيات حماية المستهلك

السفير الرويضي: هدم (الخان الأحمر) قرار سياسي لتقويض حل الدولتين

السفير الرويضي: هدم (الخان الأحمر) قرار سياسي لتقويض حل الدولتين

الشرطة تُلقي القبض على شخصين بحوزتهما نصف كيلو مواد يُشتبه أنها مخدرة

الشرطة تُلقي القبض على شخصين بحوزتهما نصف كيلو مواد يُشتبه أنها مخدرة

الاحتلال يعتدي على 6 أسرى أطفال من نابلس أثناء اعتقالهم

الاحتلال يعتدي على 6 أسرى أطفال من نابلس أثناء اعتقالهم

فلسطين تنضم رسمياً إلى منظمة (الآسوساي)

فلسطين تنضم رسمياً إلى منظمة (الآسوساي)

مستوطنون يجرفون أراضٍ ويدمرون أشجار زيتون شرق قلقيلية

مستوطنون يجرفون أراضٍ ويدمرون أشجار زيتون شرق قلقيلية

الخضري: منع الاحتلال دخول الوقود والغاز لغزة هو حصار المُحاصر وإغلاق المُغلق

الخضري: منع الاحتلال دخول الوقود والغاز لغزة هو حصار المُحاصر وإغلاق المُغلق

عضو كنيست يدعو الحكومة الإسرائيلية لمنع الحرب في قطاع غزة

عضو كنيست يدعو الحكومة الإسرائيلية لمنع الحرب في قطاع غزة

منوعات

تولاي هارون في أول ظهور بعد وفاة شقيقتها &#34;دينا&#34;: لن أربي ابنها &#34;كرم&#34;

تولاي هارون في أول ظهور بعد وفاة شقيقتها "دينا": لن أربي ابنها "كرم"

صديق تامر حسني يقلق جمهوره: حالته صعبة وسافر لأمريكا

صديق تامر حسني يقلق جمهوره: حالته صعبة وسافر لأمريكا

أنغام تتعرض للإغماء بعد صراخ هيستيري لحظة وصولها لجثمان شقيقتها &#34;غنوة&#34;

أنغام تتعرض للإغماء بعد صراخ هيستيري لحظة وصولها لجثمان شقيقتها "غنوة"

داعية سعودي يُحمّل المسلسلات مسؤولية تفشي الطلاق

داعية سعودي يُحمّل المسلسلات مسؤولية تفشي الطلاق

تعليقات قاسية على صورة لحليمة بولند كشفت ما يُخفيه &#34;الفوتوشوب&#34;

تعليقات قاسية على صورة لحليمة بولند كشفت ما يُخفيه "الفوتوشوب"

فيديو: موقف حزين جداً... نجل غنوة شقيقة أنغام لا يعلم بوفاة والدته

فيديو: موقف حزين جداً... نجل غنوة شقيقة أنغام لا يعلم بوفاة والدته

شاهد كيف تحاول &#34;ميريهان حسين&#34; تفادي دخول السجن بعد حكم الحبس العامين

شاهد كيف تحاول "ميريهان حسين" تفادي دخول السجن بعد حكم الحبس العامين

جورجينا رزق تفوز بلقب جمالي عالمي جديد

جورجينا رزق تفوز بلقب جمالي عالمي جديد

فيديو: زفاف مفاجئ لممثل يهودي وإعلامية عربية مسلمة يثير الجدل

فيديو: زفاف مفاجئ لممثل يهودي وإعلامية عربية مسلمة يثير الجدل

أحلام تفاجئ الجميع وتطلب تبني هذه الطفلة العراقية

أحلام تفاجئ الجميع وتطلب تبني هذه الطفلة العراقية

عربي

الإفراج عن رفيق (القذافي) خلال ثورة الفاتح... وإليك السبب

الإفراج عن رفيق (القذافي) خلال ثورة الفاتح... وإليك السبب

العاهل الأردني: لابد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة

العاهل الأردني: لابد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة

إعلامي مصري يعرض فيديو لـ&#34;جمال خاشقجي يحمل آر بي جي مع أسامة بن لادن&#34;

إعلامي مصري يعرض فيديو لـ"جمال خاشقجي يحمل آر بي جي مع أسامة بن لادن"

البحرين: السعودية عمود التحالف مع أميركا

البحرين: السعودية عمود التحالف مع أميركا