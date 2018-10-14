العاهل الأردني: لابد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة

رام الله - دنيا الوطنشدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، على أن موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومعروف، وهو "أنه لا بد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق".وأضاف في خطاب له أمام مجلس النواب الأردني، "أنه لا بد أيضاً من إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، على خطوط الرابع من حزيران / يونيو وعاصمتها القدس الشرقية".