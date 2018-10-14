شؤون فلسطينية

ماذا جاء في اجتماع "الجبهة الديمقراطية" ومصطفى البرغوثي بغزة؟

ماذا جاء في اجتماع "الجبهة الديمقراطية" ومصطفى البرغوثي بغزة؟
مصطفى البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، اجتماعاً قيادياً بغزة، بحضور أمين عام المبادرة د. مصطفى البرغوثي، وصف واسع من قيادة المبادرة الوطنية، ومن الجبهة الديمقراطية، صالح ناصر، زياد جرغون عضوا المكتب
السياسي، ومحمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة.

وتناول الاجتماع الأوضاع الفلسطينية الراهنة، والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وكيفية التصدي لصفقة القرن، التي يجري تنفيذها تدريجياً، وبخطوات متسارعة، وفي مواجهة هذه المخاطر، أكدا على ضرورة الإسراع في إنهاء الانقسام
واستعادة الوحدة الوطنية، صمام الأمان للمشروع الوطني، وضرورة تحشيد أوسع صف من القوى وقطاعات الشعب.

كما دعا الطرفان لوقف الإجراءات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة، وحذرا من مخاطر إقدام المجلس المركزي على اتخاذ أية إجراءات جديدة، تُعمق الأزمة الداخلية، وتزيد من معاناة شعبنا في القطاع.

وثمن الاجتماع الجهد المبذول من القوى الديمقراطية الخمسة؛ لبلورة تجمع ديمقراطي، يضم القوى الديمقراطية والمجتمعية لتحمل مسؤولياته تجاه تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، والحرص على الشراكة الوطنية في إطارها، وتكريس مكانتها كممثل شرعي ووحيد لشعبنا.

وحيا الطرفان شهداء شعبنا في مسيرات العودة وكسر الحصار، والمقاومة الشعبية في الضفة، وتعزيزها باعتبارها مقاومة شعبية شاملة للدفاع عن حقوق شعبنا، والتقدم باتجاه تحقيق حق العودة والدولة المستقلة كاملة السيادة، بحدود الرابع من حزيران/ يونيو وعاصمتها القدس، وحق تقرير المصير.

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