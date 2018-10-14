شؤون فلسطينية

الوزير طبيلة يجتمع مع جمعية حماية المستهلك

الوزير طبيلة يجتمع مع جمعية حماية المستهلك
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع وزير النقل والمواصلات، المهندس سميح طبيلة، صباح اليوم الأحد 14/10/2018 بمقر مكتبه برام الله، مع رؤساء جمعية حماية المستهلك لرام الله ونابلس، السيد صلاح هنية، والسيد إياد عنبتاوي، وذلك من أجل بحث ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتم خلال اللقاء، استعراض جملة من المطالب والاحتياجات أمام الوزير، أبرزها إعادة النظر في التسعيرة لبعض الخطوط على أثر إصدار التسعيرة الرسمية الجديدة للعام 2018، وبحث سبل دراستها بما يحقق حماية لحقوق المستهلكين.

وفي هذا السياق، أكد الوزير طبيلة، جاهزية الوزارة لبحث أية تظلمات أو إجراء أي تعديلات لازمة على التسعيرة، وفق دراسات مشتركة ما بين الوزارة، وكافة الشركاء، وبما يحقق التوازن المطلوب في المصالح المشتركة لجميع الشرائح المجتمعية.

وأضاف الوزير بأننا نحرص تماماً على علاقات حثيثة مع جمعية حماية المستهلك، وجاهزية الوزارة لتعزيز العلاقات والشراكات الحقيقية بينها وبين كافة الجهات المعنية بقطاع النقل والمواصلات.

كما ناقش الاجتماع ضرورة تشغيل العددات في مركبات السفريات الخاصة لحماية الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى تكثيف جهود دوريات السلامة على الطرق، والشرطة في مراقبة ومتابعة مدى الالتزام بتشغيل العدادات، والقضاء على ظاهرة المركبات الخصوصية، التي تعمل بأجر والمركبات غير القانونية.

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