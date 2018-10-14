بعد تحذيرات نتنياهو وليبرمان: الكابينت يجتمع اليوم لمناقشة الوضع في غزة

رام الله - دنيا الوطنيعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) اليوم الأحد، اجتماعاً، قالت مصادر إسرائيلية: إنه سيناقش الوضع في قطاع غزة.وأضافت (القناة 12) الإسرائيلية، أن الاجتماع سيبحث الأوضاع في الجنوب وقطاع غزة.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان، وجها اليوم الأحد، تحذيراً شديد اللهجة لحركة حماس، على خلفية استمرار مسيرات العودة، وأحداث يوم الجمعة الماضي.وقال نتيناهو: "لم تفهم حماس الرسالة التي تقول: إنهم إذا لم يوقفوا الهجمات والاحتجاجات، فسوف يتم إيقافهم بطريقة أخرى، وسيكون ذلك مؤلماً، مؤلماً جداً".وأضاف: "نحن قريبون جداً من نوع آخر من التصرف، سيتضمن ضربات قوية جداً إذا كان لديهم وعي سيتوقفون".من ناحيته قال ليبرمان: "بعد أشهر من المسيرات على السياج، والبالونات الحارقة، واستنفاد جميع الخيارات، لقد وصلنا إلى نقطة أنه يجب علينا توجيه أشد ضربة ممكنة لحركة حماس".