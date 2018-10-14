نتنياهو محذرًا حماس: قريبون جداً من ضربات قوية ومؤلمة

رام الله - دنيا الوطنوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تحذيراً شديد اللهجة إلى حركة حماس، وذلك في كلمة له بمستهل جلسة حكومته الأسبوعية، مشيراً إلى قرب توجيه ضربات قوية جداً في غزة على حد وصفه.وقال نتيناهو: "لم تفهم حماس الرسالة التي تقول: إنهم إذا لم يوقفوا الهجمات والاحتجاجات، فسوف يتم إيقافهم بطريقة أخرى، وسيكون ذلك مؤلماً، مؤلماً جداً".وأضاف: "نحن قريبون جداً من نوع آخر من التصرف، سيتضمن ضربات قوية جداً، إذا كان لديهم وعي سيتوقفون".