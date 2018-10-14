(يسرائيل هيوم): عباس كامل ومسؤولون دوليون سيزورون غزة الاسبوع الجاري

أعلنت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن نيكولاي ميلادينوف ونائبه، وعباس كامل رئيس المخابرات المصرية، ومسؤولين قطريين، وأمريكيين وأوروبيين، سيزورون إسرائيل وقطاع غزة، وذلك خلال الاسبوع الجاري.





وقالت الصحيفة: "سيحاول مجموعة الوسطاء الذي سيصلون هذا الاسبوع إلى إسرائيل وقطاع غزة؛ لإنزال الطرفين عن الشجرة".





وأضافت: "الوسطاء سينزلون حماس من شجرة المسيرات على السياج الذي وصل إلى قمة جديدة يوم الجمعة الماضي، وإسرائيل من قرار التوقف التام عن دخول الوقود الى قطاع غزة".





وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن بعض الوسطاء سيتوجهون الى رام الله؛ في محاولة لإقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برفع الاجراءات عن قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن