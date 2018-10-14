مستوطن يدهس مواطنيْن قرب قرية كفر لاقف في قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنأقدم مستوطن، صباح اليوم الأحد، على دهس فلسطينيين في مدينة قلقيلية.وأفادت مصادر محلية، أنّ مستوطن دهس مواطنيين قرب قرية "كفر لاقف" في مدينة قلقيلية، ولاذ بالفرار.وأشارت، إلى أنّه تم نقل الشبان إلى المستشفى لتلقي العلاج.