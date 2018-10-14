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شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتلعون المئات من أشتال الزيتون في أراضي الخضر

مستوطنون يقتلعون المئات من أشتال الزيتون في أراضي الخضر
رام الله - دنيا الوطن
اقتلع مستوطنون، اليوم الأحد، المئات من أشتال الكرمة والزيتون في أراض ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر، أحمد صلاح، أن مستوطني (أفرات) الجاثمة على أراضي المواطنين جنوباً، اقتلعوا 370 شتلة كرمة، و(30) شتلة زيتون، عمرها لا يتجاوز العامين، في إراضي منطقة "الحريقة" تعود للمواطن إبراهيم سليمان صبيح.

وأشار صلاح إلى أن أعمال التجريف واقتلاع الأشتال والأشجار تصاعد في الفترة الأخيرة في أراضي بلدة الخضر، حيث تم قبل ثلاثة أيام تجريف أراضٍ واقتلاع أشتال زيتون وكرمة، تعود للمزارع إبراهيم محمد حمدان موسى.

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