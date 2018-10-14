الحمد الله يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للإسكان

رام الله - دنيا الوطنترأس رئيس الوزراء، د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، اجتماعاً للمجلس الأعلى للإسكان، للاطلاع على أوضاع المجلس وسير عمله.وبحث الحمد الله مع أعضاء المجلس العديد من القضايا ذات العلاقة بقطاع الإسكان، لا سيما الإنجازات والعقبات التي تواجه عمله، إضافة إلى أهم الخطط المستقبلية التي من شأنها تطويره ودعمه خاصة في مدينة القدس.وشدد رئيس الوزراء على أهمية القطاع الإسكاني، ودوره في تعزيز صمود المواطنين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً تقديم كافة أشكال الدعم لهذا القطاع.