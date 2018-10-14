شرطه رام الله تضبط مشتلاً ومختبراً للمخدرات وبداخله تجهيزات حديثه لزراعتها

رام الله - دنيا الوطن

ضبطت شرطة محافظة رام الله، فجر اليوم الأحد، مشتلًا، ومختبرًا، ومعملًا، لزراعة المواد المخدرة داخل فيلا بحي الطيرة.

وقال العقيد لؤي إرزيقات المتحدث باسم الشرطة: "وردت إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة، حول دخول أشخاص لمنزل في حي الطيرة بطريقة غريبة".

وأضاف: "على الفور تحركت قوة من إدارة المباحث العامة للمكان، وعند وصولها تبين بأن المنزل عبارة عن فيلا حديثة، وبداخلها حركة تثير الشبهة، فتم إبلاغ النيابة، وحضر وكيل النيابة العامة الأستاذ لؤي شريتح، وأمر بالدخول للمكان بعد وصول تعزيزات من الشرطة والأجهزة الأمنية".

وتابع إرزيقات: "أثناء عملية تفتيش المنزل تبين وجود مختبرٍ، ومعملٍ، ومستنبت؛ لزراعة المواد المخدرة بكافة المراحل من الزراعة، والقطاف، والتجفيف، والتغليف، وبداخله 137 شتلة بطوال تراوحت ما بين 5 - 85 سم، ومئات القوارير التي تستخدم في الاستنبات، كما ضبطت إدارة مكافحة المخدرات 10 كغم من مادة يشتبه أنها مادة القنب المهجن.

وأوضح الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أن المكان تم تجهيزه كمعمل، ومستنبت، ومختبر لإنتاج المواد المخدرة بمراحلها، من الزراعة، والاستنبات، والتجفيف، والتغليف، وتقسيم الطوابق الثلاثة على شكل أقسام أحدهم للزراعة، وقسم للتجفيف، والتغليف، وآخر للتمويه والمعيشة، مؤكدًا في الوقت ذاته، أنه تم إغلاق النوافذ، والشبابيك بالقصدير، مع وجود مجارٍ للتهوية، وموازين الحرارة وطرق ري حديثة، وأتربة، وبداخله كذلك تم ضبط كميات من الأسمدة ومواد كيماوية، والتي تستخدم في عملية الزراعة.

وبين إرزيقات، بأنه تم التحفظ على المواد، وما زال العمل جارٍ لإحضار الأشخاص المشتبه بهم ببناء هذا المستنبت والمختبر.