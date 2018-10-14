أول رئيس وزراء عراقي يباشر مهامه خارج المنطقة الخضراء

رام الله - دنيا الوطنأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، السبت، مباشرة الأخير مهام أعماله في مكتب خارج المنطقة الخضراء، والذي يقع قرب منطقة العلاوي وسط العاصمة العراقية.وباشر عبد المهدي، عدة لقاءات داخل المبنى، تتعلق بتشكيل الحكومة، والبرنامج الحكومي القادم، وهو أول رئيس وزراء منذ عام 2003 يباشر مهامه خارج المنطقة الخضراء المحصنة.وكان مصدر مقرب من عبد المهدي، قال لـ (العربية نت): "إن رئيس الوزراء الجديد يريد الاقتراب أكثر من الشارع العراقي، وكسر الحاجز الذي تأسس منذ عام 2003 بين المسؤولين وعامة الشعب".وأشار إلى بقاء عبد المهدي في منزله "يأتي تشجيعاً منه لبقية السياسيين على السكن بين الناس؛ لمعرفة مشاكلهم بصورة مباشرة".