مباشر | عام على اتفاق القاهرة 2017.. كشف حساب

عربي

إعلامي مصري يعرض فيديو لـ"جمال خاشقجي يحمل آر بي جي مع أسامة بن لادن"

إعلامي مصري يعرض فيديو لـ"جمال خاشقجي يحمل آر بي جي مع أسامة بن لادن"
مشهد من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
عرض الإعلامي نشأت الديهي، صورة يدعي أنها لجمال خاشقجي، وهو يحمل سلاح "آر بي جي" وبجواره زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وقال الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُذاع عبر فضائية "ten"، أمس السبت، أن الصورة ترجع إلى عام 1988 في أفغانستان خلال حرب ما أطلق عليهم "المجاهدين" ضد الاتحاد السوفييتي.

وادعى الديهي أن هؤلاء رجال أسامة بن لادن، وهناك أخبار إعلامية تقول إنه على اتصال مع القاعدة، وهذه الصورة الفاضحة تؤكد هذه الأخبار (حسب قوله).

يذكر أنه لا يزال مصير الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، مجهولاً بعد مرور تسعة أيام من دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول لإنجاز أوراق خاصة تتعلق بزواجه المقبل، وما تبع ذلك اليوم من أحداث.

 


أخبار ذات صلة

أول رئيس وزراء عراقي يباشر مهامه خارج المنطقة الخضراء

أول رئيس وزراء عراقي يباشر مهامه خارج المنطقة الخضراء

السيسي: نبذل جهداً كبيراً لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي

السيسي: نبذل جهداً كبيراً لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي

البحرين: السعودية عمود التحالف مع أميركا

البحرين: السعودية عمود التحالف مع أميركا

السعودية تتخذ خطوات جديدة لكشف ما حدث مع &#34;خاشقجي&#34;

السعودية تتخذ خطوات جديدة لكشف ما حدث مع "خاشقجي"

بعد التصنيف &#34;إرهابية&#34;.. أمريكا تُصنف حماس وحزب الله منظمات &#34;إجرامية&#34; دوليًا

بعد التصنيف "إرهابية".. أمريكا تُصنف حماس وحزب الله منظمات "إجرامية" دوليًا

(CNN) تكشف تفاصيل مثيرة.. &#34;ساعة خاشقجي&#34; للتغطية على تجسس تركيا على القنصلية السعودية

(CNN) تكشف تفاصيل مثيرة.. "ساعة خاشقجي" للتغطية على تجسس تركيا على القنصلية السعودية

تنظيم الدولة يخطف 130 عائلة من مخيم البحرة في سوريا

تنظيم الدولة يخطف 130 عائلة من مخيم البحرة في سوريا

مواطن اردني يطلق على طفلته اسم القدس نكاية بترامب

مواطن اردني يطلق على طفلته اسم القدس نكاية بترامب

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

نتنياهو محذرا حماس: قريبون جداً من ضربات قوية ومؤلمة

نتنياهو محذرا حماس: قريبون جداً من ضربات قوية ومؤلمة

مستوطن يدهس مواطنيْن قرب قرية كفر لاقف في قلقيلية

مستوطن يدهس مواطنيْن قرب قرية كفر لاقف في قلقيلية

مستوطنون يقتلعون المئات من أشتال الزيتون في أراضي الخضر

مستوطنون يقتلعون المئات من أشتال الزيتون في أراضي الخضر

الحمد الله يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للإسكان

الحمد الله يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للإسكان

التربية تختتم زيارة للأردن لتعزيز التعاون في الرياضة المدرسية

التربية تختتم زيارة للأردن لتعزيز التعاون في الرياضة المدرسية

المجلس الثوري يُنهي أعماله مساء اليوم بإصدار مجموعة قرارات

المجلس الثوري يُنهي أعماله مساء اليوم بإصدار مجموعة قرارات

الهباش: من حق كل مواطن يتعرض لاعتداء من الاحتلال رفع دعوى على المستوطنين

الهباش: من حق كل مواطن يتعرض لاعتداء من الاحتلال رفع دعوى على المستوطنين

تواصل الاعتصام في الخان الأحمر

تواصل الاعتصام في الخان الأحمر

منوعات

تعليقات قاسية على صورة لحليمة بولند كشفت ما يُخفيه &#34;الفوتوشوب&#34;

تعليقات قاسية على صورة لحليمة بولند كشفت ما يُخفيه "الفوتوشوب"

فيديو: موقف حزين جداً... نجل غنوة شقيقة أنغام لا يعلم بوفاة والدته

فيديو: موقف حزين جداً... نجل غنوة شقيقة أنغام لا يعلم بوفاة والدته

شاهد كيف تحاول &#34;ميريهان حسين&#34; تفادي دخول السجن بعد حكم الحبس العامين

شاهد كيف تحاول "ميريهان حسين" تفادي دخول السجن بعد حكم الحبس العامين

جورجينا رزق تفوز بلقب جمالي عالمي جديد

جورجينا رزق تفوز بلقب جمالي عالمي جديد

فيديو: زفاف مفاجئ لممثل يهودي وإعلامية عربية مسلمة يثير الجدل

فيديو: زفاف مفاجئ لممثل يهودي وإعلامية عربية مسلمة يثير الجدل

أحلام تفاجئ الجميع وتطلب تبني هذه الطفلة العراقية

أحلام تفاجئ الجميع وتطلب تبني هذه الطفلة العراقية

فيديو.. شيراز: لم أُجر عمليات تجميل.. ونشر صوري القديمة أمر &#34;سخيف&#34;

فيديو.. شيراز: لم أُجر عمليات تجميل.. ونشر صوري القديمة أمر "سخيف"

فيديو.. جو رعد: سأصبح عارض أزياء قريبًا

فيديو.. جو رعد: سأصبح عارض أزياء قريبًا

فيديو: حليمة بولند تستاجر سيارة فخمة لـ&#34;بناتها&#34; وتثير ضجة عارمة

فيديو: حليمة بولند تستاجر سيارة فخمة لـ"بناتها" وتثير ضجة عارمة

أمل العنبري تتخلى عن عمليات التجميل.. شاهدوا كيف اصبح شكلها

أمل العنبري تتخلى عن عمليات التجميل.. شاهدوا كيف اصبح شكلها

عربي

إعلامي مصري يعرض فيديو لـ&#34;جمال خاشقجي يحمل آر بي جي مع أسامة بن لادن&#34;

إعلامي مصري يعرض فيديو لـ"جمال خاشقجي يحمل آر بي جي مع أسامة بن لادن"

البحرين: السعودية عمود التحالف مع أميركا

البحرين: السعودية عمود التحالف مع أميركا

السعودية تتخذ خطوات جديدة لكشف ما حدث مع &#34;خاشقجي&#34;

السعودية تتخذ خطوات جديدة لكشف ما حدث مع "خاشقجي"

تنظيم الدولة يخطف 130 عائلة من مخيم البحرة في سوريا

تنظيم الدولة يخطف 130 عائلة من مخيم البحرة في سوريا