إعلامي مصري يعرض فيديو لـ"جمال خاشقجي يحمل آر بي جي مع أسامة بن لادن"



وادعى الديهي أن هؤلاء رجال أسامة بن لادن، وهناك أخبار إعلامية تقول إنه على اتصال مع القاعدة، وهذه الصورة الفاضحة تؤكد هذه الأخبار (حسب قوله).





يذكر أنه لا يزال مصير الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، مجهولاً بعد مرور تسعة أيام من دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول لإنجاز أوراق خاصة تتعلق بزواجه المقبل، وما تبع ذلك اليوم من أحداث.









رام الله - دنيا الوطنعرض الإعلامي نشأت الديهي، صورة يدعي أنها لجمال خاشقجي، وهو يحمل سلاح "آر بي جي" وبجواره زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.وقال الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُذاع عبر فضائية "ten"، أمس السبت، أن الصورة ترجع إلى عام 1988 في أفغانستان خلال حرب ما أطلق عليهم "المجاهدين" ضد الاتحاد السوفييتي.