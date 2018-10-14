المجلس الثوري يُنهي أعماله مساء اليوم بإصدار مجموعة قرارات

رام الله - دنيا الوطنتنتهي مساء اليوم، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أعمال الدورة الرابعة للمجلس الثوري لحركة فتح، تحت عنوان دورة القرار والانتصار للقدس العاصمة الأبدية والأسرى والشهداء واللاجئين".وقال عضو المجلس، رائد رضوان: إن المجلس الثوري، ينهي أعماله مساء اليوم، بإصدار بيان سياسي ومجموعة من القرارات، وهو رؤية حركة فتح لمجابهة السياستين الإسرائيلية والأمريكية ورؤية حركة فتح، خلال المجلس المركزي المقرر انعقاده في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.وأوضح رضوان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن المجلس في دورته المنعقدة حالياً، بدأ بمرحلة تقييم للمرحلة السابقة للوصول إلى استراتيجية سياسية تقوم على حدة الاشتباك السياسي، سواء الميداني مع إسرائيل أو مع حلفائها في العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.وأشار رضوان إلى أن المجلس الثوري، ناقش العديد من القضايا التي تؤسس لرؤية فلسطينية جديدة، تقودها حركة فتح خلال جلسة المجلس المركزي، المقرر انعقادها في الثامن والعشرين الجاري، موضحاً أن المركزي باتجاه قرارات حاسمة على أكثر من مستوى سواء على صعيد العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أو على الصعيد الداخلي، فيما يتعلق بالتطورات التي حصلت في قطاع غزة، ومحاولات بعض الأطراف تجسيد فصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية.وأوضح رضوان: أن النقاش كان منصباً بالأمس على تصعيد المقاومة الشعبية، وكيفية تحويلها من ردة فعل على الإجراءات الإسرائيلية إلى استراتيجية وطنية من ميزاتها الاشتباك الميداني مع الاحتلال، ورفع الوعي الوطني الفلسطيني، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية.وبين رضوان، أن رؤية حركة فتح هي للمقاومة الشعبية هو لزيادة تكلفة هذا الاحتلال، وتفعيل الحركة الطلابية التي قادت الانتفاضة الأولى، والتي أثبتت أنها هي التي تحرك الشارع الفلسطيني.وعلى الصعيد التنظيمي، بين رضوان، أن المجلس الثوري، سيناقش اليوم العديد من القضايا التنظيمية والداخلية لحركة فتح، لملاءمة بعض المستجدات التي طرأت على الحركة، مبيناً أنه سيتم اليوم نقاش مسودة لبعض التعديلات وإقرارها إن أمكن أو عقد اجتماع طارئ خلال شهر لإقرار أي تعديلات جديدة قد يتم اتخاذها اليوم.