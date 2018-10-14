الهباش: من حق كل مواطن يتعرض لاعتداء من الاحتلال رفع دعوى على المستوطنين

رام الله - دنيا الوطنأعلن مستشار الرئيس للشؤون الإسلامية والعلاقات الدينية قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، أن من حق كل مواطن يتعرض لاعتداء من الاحتلال ومستوطنيه، رفع دعوى على المستوطنين ودولة الاحتلال، مبينًا أن القيادة ومنظمة التحرير، ستوفران الدعم القانوني والسياسي لهذه الدعاوى، التي سترفع في المحكمة الجنائية الدولية.واعتبر الهباش في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن استشهاد المواطنة عائشة الرابي، جريمة حرب مركبة، كون الاستيطان جريمة، وإرهاب المستوطنين جريمة أخرى، تتم بدعم من حكومة الاحتلال، موضحاً أنه لا سبيل لوقف هذه الجرائم بالحديث عن سلام وتسوية، وإنما بتطبيق القانون الدولي، ومساءلة جنود الاحتلال ومستوطنيه في المحاكم الدولية.وأشار الهباش إلى أن المجلس المركزي، الذي سينعقد نهاية الشهر الجاري، سيناقش كافة الأوضاع في فلسطين، والمتعلقة بالإجراءات الأمريكية والممارسات الإسرائيلية بحق شعبنا، مبيناً أن المجلس المركزي هو سيد نفسه، وسيقرر شكل المواجهة والعلاقة مع إسرائيل والمطلوب على الصعيدين السياسي والميداني.