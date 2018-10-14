ليبرمان: وصلنا لنقطة بأنه يجب توجيه أشد ضربة ممكنة لحركة حماس





وتابع بقوله: "ما نراه فعلياً بما في ذلك البارحة من إسماعيل هنية أنه لا توجد لديهم نية لوقف العنف على السياج، لذلك أعتقد أنه وصلنا إلى اللحظة التي يجب فيها اتخاذ القرارات".

رام الله - دنيا الوطنقال أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: "بعد أشهر من المسيرات على السياج، والبالونات الحارقة، واستنفاد جميع الخيارات، لقد وصلنا إلى نقطة أنه يجب علينا توجيه أشد ضربة ممكنة لحركة حماس".جاء ذلك، خلال مقابلة له مع صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الأحد، مضيفاً: "قبل الذهاب إلى الحرب، يجب علينا استنفاد خيارات أخرى؛ لأنه عندما نرسل الجنود إلى المعركة، أدرك أن البعض منهم لن يعودوا إلى ديارهم، لذلك يجب علينا استنفاد كل وسيلة أخرى".وادعى ليبرمان، أن حركة حماس، حولت العنف على السياج إلى سلاح استراتيجي، تأمل من خلاله تقويض صمود الجيش الإسرائيلي، لافتاً إلى أنها تريد الضغط على الجمهور الإسرائيلي وحكومته.وفي السياق، قال ليبرمان: "حماس مصممة على مواصل العنف حتى يتم رفع الحصار بشكل كامل دون التوصل لاتفاق حول قضية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، ودون التخلي عن البند الرئيسي، وهو تدمير دولة إسرائيل، ودون نزع السلاح"، مضيفاً: "أقول إن هذا الأمر مستحيل".