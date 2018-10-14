تواصل الاعتصام في الخان الأحمر

رام الله - دنيا الوطنيتواصل الاعتصام المفتوح في قرية (الخان الأحمر) شرق القدس المحتلة لليوم السابع عشر بعد المئة، تصدياً لأي محاولة لاقتحام قوات الاحتلال للقرية، وتنفيذ قرار هدمها.وأفادت مراسلة صوت فلسطين كريستين ريناوي، بأن أليات الاحتلال، تمركزت صباح اليوم على الشارع الرئيس المحاذي لقرية (الخان الأحمر) وقام الجنود بتصوير القرية، الأمر الذي اعتبره أهالي القرية رصداً لأعداد المتضامنين المتواجدين فيها.وأشارت إلى أنه تم بالأمس، إعلان النفير العام للمبيت في القرية اعتباراً من الليلة الماضية، وحتى إشعار آخر بدعوة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومحافظة القدس، وإقليم حركة فتح بالمدينة.