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شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر غلاء المعيشة خلال الشهر الماضي

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر غلاء المعيشة خلال الشهر الماضي
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07% خلال شهر أيلول الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بواقع 0.09% في الضفة الغربية، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا نسبته 0.78% في قطاع غزة، وبنسبة 0.10% في القدس.

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان له بهذا الخصوص، صدر اليوم الأحد، السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين إلى انخفاض أسعار الأسماك الطازجة بمقدار 4.86%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 4.31%، وأسعار البيض بمقدار 1.83%، وأسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بمقدار 1.13%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.80%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 21.64%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.44%، وأسعار الغاز بنسبة 2.32%، وأسعار الدرنيات بنسبة 2.11%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 1.19%، وأسعار الأرز بنسبة 1.14%، وأسعار الطحين بنسبة 1.08%.

وحسب البيان، عند مقارنة الأسعار خلال شهر أيلول 2018 مع نظيره عام 2017 تشير البيانات إلى انخفاض طفيف في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين مقداره 0.09%، بواقع 1.35% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا نسبته 1.44% في القدس، وبنسبة 0.82% في الضفة الغربية.

واشار إلى أنه بمقارنة البيانات للأشهر التسعة الأولى من العام 2018، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضا مقداره 0.31% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، بواقع 1.38% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا نسبته 0.82% في القدس، وبنسبة 0.20% في الضفة الغربية.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضا طفيفا مقداره 0.09% خلال شهر المرصود، بمقارنة مع الشهر الذي سبقه، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الدواجن الطازجة بمقدار 5.02%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 1.92%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 9.06%، وأسعار الغاز بنسبة 3.33%، وأسعار الدرنيات بنسبة 2.46%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 2.40%، وأسعار البيض بنسبة 1.55%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 1.39%، وأسعار الأرز بنسبة 1.29%.

في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعا نسبته 0.78% خلال شهر أيلول 2018 مقارنة مع شهر آب 2018، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 37.52%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 11.74%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 3.97%، وأسعار الطحين بنسبة 2.16%، وأسعار الأرز بنسبة 1.33%، وأسعار الغاز بنسبة 1.60%، وأسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة الخدمات الطبية بنسبة 1.08%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 0.77%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 7.80%، وأسعار الأسماك الطازجة بمقدار 6.67%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 3.01%، وأسعار السجائر المستوردة بمقدار 1.82%، وأسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بمقدار 1.71%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.30%.

فيما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعا نسبته 0.10%، مقارنة مع شهر آب، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 37.36%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 0.94%، على الرغم من انخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 5.84%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 4.37%، وأسعار الغاز بمقدار 4.35%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 4.16%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 3.60%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 2.75%، وأسعار الأرز بمقدار 2.75%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 2.64%، وأسعار الأسماك الطازجة بمقدار 2.47%، وأسعار السلع والخدمات ضمن مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بمقدار 2.47%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بمقدار 1.81%، وأسعار البيض بمقدار 1.45%.

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