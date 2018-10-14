وزير إسرائيلي: إذا لم نرَ ترتيباً لعملية السلام فاحتمال شن حرب واسعة بغزة كبير





وأضاف أردان: "نفضل الوصول إلى ترتيب لحلول مدنية، وليس مشاريع كبيرة"، زاعماً في الوقت ذاته، أن حركة حماس هي المسؤولة عن كل ما يحدث في القطاع.





وتتواصل تهديدة القادة الإسرائيليين، بشن حرب واسعة على قطاع غزة، بحجة استمرار المظاهرات على الحدود الشرقية للقطاع.





وفي وقت سابق، قرر أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال، وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة، بزعم استمرار المظاهرات شرقي غزة.

رام الله - دنيا الوطنقال جلعاد اردان، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: "إذا لم نرَ في الأيام القليلة المقبلة ترتيباً يعيد عميلة السلام، فهناك احتمال كبير بالوصول إلى معركة واسعة النطاق في قطاع غزة"، بحسب ما جاء على موقع (ريشت كان) الإسرائيلي.