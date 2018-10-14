السيسي: نبذل جهداً كبيراً لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تبذل جهداً كبيراً لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، وتوحيد الصف وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.وأوضح خلال حديثه مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية، أمس السبت، حول جهود مصر في الملف الفلسطيني للتهدئة بين حركة "حماس" وإسرائيل، وفي المصالحة الفلسطينية، أن "ذلك يساعد في دفع مساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".وأضاف السيسي: "التسوية يجب أن تحقق للشعب الفلسطيني أمله المشروع في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة، وبما يوفر واقعاً جديداً في المنطقة، يسمح لجميع شعوبها بالعيش في أمان وتحقيق التنمية".