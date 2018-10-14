البحرين: السعودية عمود التحالف مع أميركا

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة: إن السعودية هي عمود الاستقرار في المنطقة، وعمود التحالف مع أميركا.وفي تغريده له على موقع (تويتر) كتب الوزير البحريني: "المملكة العربية السعودية هي مهد الإسلام، وقلب الإسلام، وهي ذات العمودين، عمود استقرار المنطقة، وعمود التحالف الكبير مع الولايات المتحدة الأميركية.. حفظها الله، ونصرها على من عاداها".وفي وقت سابق، قال بن أحمد: إن: "الهدف هو المملكة العربية السعودية.. وليس البحث عن أي حقيقة"، وذلك في تعليقه على أزمة اختفاء جمال خاشقجي.وتابع: "ارموا أقنعتكم فنحن معها بأرواحنا"، في إشارة إلى السعودية، وقال في تغريدة أخرى إن "عداء الجزيرة للمملكة العربية السعودية، وتجنيها وكذبها المستمر، يعكس سياسة قطرية لا يمكن التصالح معها".