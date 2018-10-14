بعد التصنيف "إرهابية".. أمريكا تُصنف حماس وحزب الله منظمات "إجرامية" دوليًا

رام الله - دنيا الوطنمرر مجلس الشيوخ الأميركي، بالإجماع، مشروعين لقانونين يستهدفان حركة حماس، وحزب الله وممولي ومسلحي وداعمي التنظيمين، بالإضافة إلى من يساهمون في الحزبين، في استخدام الدروع البشرية.ووفق ما نقلت قناة (العربية)، فإن القانون يمنع تمويل حزب الله خارج وداخل لبنان، ويسمح للحكومة الأميركية ملاحقة الحزب اللبناني، كمنظمة مصنفة "إجرامية" دولية، وليس فقط "إرهابية" الأمر الذي يسمح للولايات المتحدة باستهداف حزب الله ومموليه حتى في الدول التي لا تصنفه كمنظمة "إرهابية".يذكر، أن مجلس النواب قد صوت لصالح القانون سابقاً، ويتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس خلال أيام، فيما مشروع القانون الخاص باستخدام حزب الله وحماس للدروع البشرية ففريد من نوعه، حيث إنه يتطلب من الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على الأشخاص الذين يساعدون التنظيمات المصنفة أمريكياً "إرهابية" في استخدام الدروع البشرية، وستنتقل مسودة القانون إلى مجلس النواب ليصوت عليها.