ليبرمان: سنُعيد ضخ الوقود إلى قطاع غزة.. ولكن





وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر، اثر المواجهات المندلعة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال، في إطار فعاليات مسيرة العودة والإرباك الليلي.

رام الله - دنيا الوطنربط وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إعادة ضخ المحروقات إلى قطاع غزة، بتوقف المظاهرات عند الحدود.وقال ليبرمان عبر حسابه على (تويتر) مساء أمس السبت: "طالما أن المظاهرات في غزة لم تتوقف تماماً، بما في ذلك إطلاق البالونات الحارقة، وإشعال الإطارات أمام المستوطنات الإسرائيلية، فلن يتم تجديد إمدادت الوقود والغاز إلى قطاع غزة".وكان ليبرمان، أعلن أول أمس الجمعة عن وقف ضخ الوقود القطري إلى محطة توليد الكهرباء بقطاع غزة، بعد الأحداث والمظاهرات التي شهدتها الحدود.