تنظيم الدولة يخطف 130 عائلة من مخيم البحرة في سوريا

رام الله - دنيا الوطناختطفت جماعة تنظيم الدولة 130 عائلة رهائن، خلال هجوم نفذته على مخيم (البحرة) للاجئين في دير الزور على الضفة الشرقية من نهر الفرات.وقال شفان الخابوري، المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية": "إن المقاتلين الأكراد، تصدوا للمسلحين، وتمكنوا من حماية بقية اللاجئين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وذكر بيان نشره المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" أن عناصر تنظيم الدولة، استهدفوا مخيم إيواء النازحين المحاذي لبلدة البحرة شرق دير الزور، واستغلوا الظروف الجوية والعاصفة الغبارية في المنطقة، وتسللوا إلى مخيم نازحي هجين المحاذي لبلدة البحرة، وبالتزامن مع تحريك خلاياهم النائمة داخل المخيم، حيث استهدفوا المدنيين بشكل مباشر، فيما تصدت لهم قوات سوريا الديمقراطية، واشتبكت معهم لحماية النازحين من النيران.وأوضح المركز، أن الاشتباكات التي استمرت لساعات طويلة، أدت لارتقاء مجموعة من خيرة مقاتليه، الذين دافعوا بشجاعة منقطعة النظير عن المدنيين، وقتلوا أكثر من عشرين مسلحاً، فيما لاذ البقية بالفرار، وقد خطفوا مجموعة من المدنيين، واصطحبوهم إلى داخل المناطق التي يسيطر عليها التنظيم".