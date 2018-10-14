قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات، في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 11 مواطناً فلسطينياً.جاء ذلك، خلال حملة مداهمات وتفتيشات، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي للعديد من منازل المواطنين.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقالاتها للمواطنين في مناطق الضفة الغربية بشكل يومي، ومصادرتها للأسلحة والأموال بزعم أنها مخصصة لتنفيذ عمليات.