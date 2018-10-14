شؤون فلسطينية

الإذاعة الإسرائيلية: (الشاباك) يُشارك بالتحقيق الجاري في استشهاد المواطنة الرابي

الإذاعة الإسرائيلية: (الشاباك) يُشارك بالتحقيق الجاري في استشهاد المواطنة الرابي
عائشة الرابي وزوجها
رام الله - دنيا الوطن
قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، مساء أمس السبت، إن جهاز الأمن العام (الشاباك)، يشارك في التحقيق الجاري في حادث استشهاد المواطنة عائشة الرابي من بلدة (بديا) قرب سلفيت شمال الضفة الغربية.

ووفق الإذاعة، فقد أصدرت الشرطة الإسرائيلية من محكمة الصلح في القدس، أمرًا يحظر بموجبه نشر أي من تفاصيل التحقيق.

واستشهدت الرابي، إثر تعرض سيارتها للرشق بالحجارة من قبل المستوطنين، في منطقة زعترة قرب نابلس الليلة قبل الماضية، فيما أصيب زوجها بجراح طفيفية.

وكان الرئيس محمود عباس، قال خلال مكالمة هاتفية أجراها الليلة الماضية مع والد وزوج عائشة الرابي، إنه لا يجوز أن تمر هذه الجريمة دون عقاب.

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