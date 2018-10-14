الأحد: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً إلى صافية

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 25-16 24-17 24-17 بيت لحم 25-16 24-17 24-17 رام الله والبيرة 24-15 23-16 23-16 طولكرم 29-20 28-20 28-20 نابلس 27-17 26-18 26-18 قلقيلية 29-20 28-20 28-20 جنين 30-19 29-20 29-20 سلفيت 25-16 24-17 24-17 طوباس 30-19 29-20 29-20 روابي 26-16 25-17 25-17 الخليل 25-15 24-16 24-16 غزه 28-21 27-21 27-21 أريحا 35-22 34-24 34-24 خانيونس 28-21 27-21 27-21 الأغوار الشمالية 33-20 32-22 32-22 رفح 29-20 28-20 28-20

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2018/10/15: يكون يكون الجو غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2018/10/16: يكون يكون الجو غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2018/10/17: يكون الجو غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: