مواجهات عنيفة مع الاحتلال في الرام

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن العشرات من جنود الاحتلال قاموا باقتحام البلدة وسط مواجهات عنيفة مع الشبان، وأغلقت قوات الاحتلال مداخل البلدة ومنعت المواطنين من الدخول اليها.كما اقتحمت قوت الاحتلال محطة وقود في البلدة تعود لعائلة أبو شلبك ونكلت بالعاملين فيها وأجرت تفتيشا فيها.