عربي

هذه رسالة الصدر إلى سنة العراق وسياسييهم

هذه رسالة الصدر إلى سنة العراق وسياسييهم
رام الله - دنيا الوطن
وجه زعيم التيار الصدري الشيعي العراقي مقتدى الصدر رسالة وصفها بالأخوية إلى السنة وسياسييهم في العراق، يطلب منهم فيها ترك المحاصصة والطائفية.

وكتب الصدر في تغريدة على تويتر: "رسالتي هذه إلى سنة العراق وسياسييهم.. أستحلفكم بمقاومتنا الشريفة للمحتل، وأستحلفكم بصلواتنا الموحدة، وأستحلفكم بطردنا لكل من اعتدى عليكم بغير حق، وأستحلفكم بمواقفنا التي آزرتكم في ساعة العسر، وأستحلفكم بمواقفنا الاعتدالية معكم لا سيما في الموصل والأنبار وغيرها، وبدمائنا التي سالت مع دمائكم في محافظاتكم المغتصبة.. إلا تركتم المحاصصة وتقسيماتها والطائفية وحصصها".

ودعا الصدر السنة في العراق إلى تقديم المصلحة العامة على المصالح الحزبية والنظر إلى قواعدهم التي "هزها العنف والتشدد وإبعاد الفاسدين والطائفيين كما أبعدتهم".

وطالب الصدر السنة بتقديم شخصيات "أكفاء تكنوقراط مستقلة" بهدف "العيش معا بأمن وأمان بعيدا عن خنجر الخيانة وصفات الفساد".

وذكرت وسائل إعلام منتصف الأسبوع أن الأحزاب السنية في العراق، حددت صورة الوزارات التي ستتفاوض عليها خلال مداولات تشكيل الحكومة المقبلة والتي كلف بها عادل عبد المهدي.

أخبار ذات صلة

مواطن اردني يطلق على طفلته اسم القدس نكاية بترامب

مواطن اردني يطلق على طفلته اسم القدس نكاية بترامب

في يوم ميلاده.. خطيبة خاشقجي تغرد فماذا قالت وما هو طلبها من الرياض ؟

في يوم ميلاده.. خطيبة خاشقجي تغرد فماذا قالت وما هو طلبها من الرياض ؟

حزب &#34;جبهة العمل الإسلامي&#34; ينتخب أمينا عاما جديدا بالأردن

حزب "جبهة العمل الإسلامي" ينتخب أمينا عاما جديدا بالأردن

بري يدعو العالمين الإسلامي والعربي لمواجهة (صفقة القرن) موحدين

بري يدعو العالمين الإسلامي والعربي لمواجهة (صفقة القرن) موحدين

أدرعي يسخر من خطاب نصرالله: الغموض البناء يمثل استخدام اللبنانيين دروع بشرية

أدرعي يسخر من خطاب نصرالله: الغموض البناء يمثل استخدام اللبنانيين دروع بشرية

&#34;عقوبة صارمة&#34; من ترامب إذا كان السعوديون وراء اختفاء خاشقجي

"عقوبة صارمة" من ترامب إذا كان السعوديون وراء اختفاء خاشقجي

15 ألف طلب إلكتروني لمنصب وزير في العراق

15 ألف طلب إلكتروني لمنصب وزير في العراق

أول رد سعودي رسمي على الاتهامات باغتيال جمال خاشقجي

أول رد سعودي رسمي على الاتهامات باغتيال جمال خاشقجي

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

مواجهات عنيفة مع الاحتلال في الرام

مواجهات عنيفة مع الاحتلال في الرام

عشراوي تُطالب بفتح تحقيق دولي ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية

عشراوي تُطالب بفتح تحقيق دولي ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية

الخارجية تدعو الجنائية الدولية لفتح تحقيق بجرائم المستوطنين

الخارجية تدعو الجنائية الدولية لفتح تحقيق بجرائم المستوطنين

فتح: تسريب أو بيع العقارات أو الأراضي للاحتلال خيانة عُظمى

فتح: تسريب أو بيع العقارات أو الأراضي للاحتلال خيانة عُظمى

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية الولجة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية الولجة

الجامعة العربية تُطالب بضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على شعبنا

الجامعة العربية تُطالب بضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على شعبنا

رسالة ماجستير حول خطاب الملصق السياسي الفلسطيني والأسير &#34;البرغوثي&#34; نموذجاً

رسالة ماجستير حول خطاب الملصق السياسي الفلسطيني والأسير "البرغوثي" نموذجاً

جماهير قلقيلية تُشيع جثمان الشهيدة عائشة الرابي

جماهير قلقيلية تُشيع جثمان الشهيدة عائشة الرابي

منوعات

أحلام تفاجئ الجميع وتطلب تبني هذه الطفلة العراقية

أحلام تفاجئ الجميع وتطلب تبني هذه الطفلة العراقية

فيديو.. شيراز: لم أُجر عمليات تجميل.. ونشر صوري القديمة أمر &#34;سخيف&#34;

فيديو.. شيراز: لم أُجر عمليات تجميل.. ونشر صوري القديمة أمر "سخيف"

فيديو.. جو رعد: سأصبح عارض أزياء قريبًا

فيديو.. جو رعد: سأصبح عارض أزياء قريبًا

فيديو: حليمة بولند تستاجر سيارة فخمة لـ&#34;بناتها&#34; وتثير ضجة عارمة

فيديو: حليمة بولند تستاجر سيارة فخمة لـ"بناتها" وتثير ضجة عارمة

أمل العنبري تتخلى عن عمليات التجميل.. شاهدوا كيف اصبح شكلها

أمل العنبري تتخلى عن عمليات التجميل.. شاهدوا كيف اصبح شكلها

إليسا غاضبة من &#34;روتانا&#34;: محبطة وحزينة وجهودي ذهبت أدراج الرياح

إليسا غاضبة من "روتانا": محبطة وحزينة وجهودي ذهبت أدراج الرياح

الكويتية &#34;روان بن حسين&#34; تثير غضب مواطنيها بطلبها الزواج من مغني شهير

الكويتية "روان بن حسين" تثير غضب مواطنيها بطلبها الزواج من مغني شهير

مطرب لبناني &#34;محدود الدخل&#34; يثير الجدل برزم من آلاف الدولارات ويستفز الجمهور

مطرب لبناني "محدود الدخل" يثير الجدل برزم من آلاف الدولارات ويستفز الجمهور

توفيق عكاشة يغازل حياة الدرديري على الهواء

توفيق عكاشة يغازل حياة الدرديري على الهواء

أنغام تطوي صفحة الخلافات مع أختها غنوة بعد وفاتها بطريقة مأساوية

أنغام تطوي صفحة الخلافات مع أختها غنوة بعد وفاتها بطريقة مأساوية

عربي

مواطن اردني يطلق على طفلته اسم القدس نكاية بترامب

مواطن اردني يطلق على طفلته اسم القدس نكاية بترامب

هذه رسالة الصدر إلى سنة العراق وسياسييهم

هذه رسالة الصدر إلى سنة العراق وسياسييهم

حزب &#34;جبهة العمل الإسلامي&#34; ينتخب أمينا عاما جديدا بالأردن

حزب "جبهة العمل الإسلامي" ينتخب أمينا عاما جديدا بالأردن

بري يدعو العالمين الإسلامي والعربي لمواجهة (صفقة القرن) موحدين

بري يدعو العالمين الإسلامي والعربي لمواجهة (صفقة القرن) موحدين